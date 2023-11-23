Группировка SiegedSec заявила о взломе одной из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США, национальной лаборатории Айдахо (Idaho National Laboratory, INL), и опубликовала в сети украденные данные. Представители лаборатории уже подтвердили, что подверглись кибератаке.

INL представляет собой центр ядерных исследований, которым управляет Министерство энергетики США. В лаборатории работают более 5700 специалистов, а на территории комплекса, площадью 2310 квадратных километров, расположено 50 экспериментальных ядерных реакторов, и это крупнейшее скопление ядерных реакторов в мире.

В настоящее время INL занимается исследованиями в областях атомных электростанций следующего поколения, легководных реакторов, кибербезопасности систем управления, испытания транспортных средств, биоэнергетики, робототехники, переработки ядерных отходов и так далее.

В начале текущей недели группировка SiegedSec заявила, что получила доступ к данным INL, включая подробную информацию о «сотнях тысяч» сотрудников, пользователей системы и простых граждан.

Как и в случае с предыдущими взломами (ранее группировка заявляла о компрометации НАТО и Atlassian), взломщики опубликовали похищенные данные на хакерских форумах и в своем Telegram-канале, не желая вступать в переговоры с пострадавшей организацией или не пытаясь получить выкуп.

В список опубликованных группировкой данных выходят:

ФИО;

даты рождения;

адреса электронной почты;

номера телефонов;

номера социального страхования (SSN);

физические адреса;

данные о трудоустройстве.

В своем Telegram-канале SiegedSec также разместила доказательства взлома, поделившись скриншотами инструментов, используемых внутри INL для доступа к документам и создания уведомлений. Кроме того, злоумышленники продемонстрировали создание кастомного объявления в системе INL, которое должно было оповестить всех жителей комплекса о взломе.

Пока INL не опубликовала официальное заявление по поводу этого инцидента. Однако представитель лаборатории подтвердил факт взлома в беседе с местным СМИ, отметив, что в настоящее время ведется расследование атаки, в котором участвуют федеральные правоохранительные органы.