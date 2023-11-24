Разработчики опенсорсного проекта Blender, предназначенного для работы с 3D-графикой, сообщили, что их сайт подвергается мощным DDoS-атаками, которые начались еще в прошлые выходные.

По словам команды проекта, атаки начались 18 ноября 2023 года и вызвали серьезные и затяжные перебои в работе сайта и сервисов Blender.

«Начиная с прошлой субботы, 18 ноября, серверы blender.org подвергаются DDoS-атаке, которая выводит их из строя, перегружая их запросами, — сообщают разработчики. — Администраторы работают над этим безостановочно. Попытки заблокировать диапазоны IP-адресов злоумышленников не дали результата, так как они быстро возвращаются из других точек».

При этом даже в те короткие периоды времени, когда злоумышленники приостанавливали атаки, инфраструктура Blender оказывалась перегружена из-за большого количества нерассмотренных легитимных запросов, что тоже затрудняло работу серверов.

В итоге, после четырех дней почти непрерывного DDoS’а, команда проекта перевела основной сайт под защиту CloudFlare, что позволило немного снизить воздействие атак.

Статистика, которую публикует в X (бывший Twitter) главный операционный директор Blender Франческо Сидди (Francesco Siddi), показывает, что атаки продолжались и в последние дни.

По словам Сидди, около суток назад атаки пока прекратились. В общей сложности за это время на серверы проекта обрушилось 2,1 млрд запросов (до 100 000 запросов в секунду).

Так как DDoS может возобновиться, Blender предупреждает, что при попытке использования его сервисов и сайтов могут возникать следующие проблемы:

для доступа к сайту может потребоваться решение «задачи», предназначенной для фильтрации ботов;

сайт blender.org может быть недоступен по техническим причинам, но www.blender.org должен работать;

могут быть недоступны сайты, на которых размещен код Blender, документы для разработчиков, devtalk, wiki и портал загрузок.

При этом до сих пор неизвестно, что за злоумышленники стоят за атаками на Blender и каковы их мотивы.

На случай возобновления проблем отметим, что загрузить DRM-free инсталлятор Blender можно через Steam (для запуска не потребуется клиент Valve), также Blender доступен на GitHub, а пользователи Windows могут скачать его непосредственно из Microsoft Store.