Компания Positive Technologies подвела итоги работы платформы по поиску уязвимостей Standoff 365 Bug Bounty, запущенной в 2022 году. За полтора года количество размещенных программ увеличилось с 2 до 53, а размер вознаграждения составляет от 9000 до 3 000 000 рублей в зависимости от уровня опасности уязвимости. Специалисты отмечают, что максимальные выплаты сопоставимы с аналогичными вознаграждениями на мировых площадках.

На текущий момент на платформе разместили свои программы bug bounty организации из разных отраслей: IT, торговля, финансы, государственные учреждения. Наибольшее количество программ представлено в секторе IT (38%), среди государственных учреждений (17%) и образовательных платформ (11%).

С момента открытия на платформе зарегистрировалось 7537 исследователей. Суммарно багхантеры отправили 1479 принятых компаниями отчетов, из которых 10% (152) были с критически опасными уязвимостями и 19% (287) — с высокой степенью опасности.

За полтора года работы платформы исследователи нашли уязвимости 71 типа по классификации CWE (Common Weakness Enumeration) в веб-приложениях. Самым распространенным недостатком стал CWE-79 —Improper neutralization of input during web page generation (Cross-site scripting), который занял первое место по популярности и попал в 22% отчетов.

Что касается выплат, в компании рассказывают, что от программы к программе метрика пиковой выплаты может сильно различаться. Так, в одном случае за критическую уязвимость могут выплатить несколько тысяч рублей, а в другой — несколько миллионов. Размеры вознаграждений зависят от самой компании: ее доходов, информации, с которой она работает, масштаба.

Как выяснилось, IT-компании и организации из финансовой сферы выплатили хакерам больше, чем компании из других отраслей, представленных на платформе. На них суммарно приходится 81% вознаграждений, хотя количественно они представлены лишь в 44% программ.

«Мы отмечаем, что уровень выплат на зарубежных платформах сопоставим с аналогичными программами на Standoff 365 Bug Bounty. Например, на платформе HackerOne вознаграждения по ним могут составлять до 20 тыс. долл. в зависимости от компании — участника программы», — комментирует Григорий Прохоров, аналитик исследовательской группы департамента аналитики Positive Technologies.

Также в компании рассказали, что в 2023 году Standoff 365 Bug Bounty было организовано два закрытых мероприятия Standoff Hacks, где багхантерам предоставили возможность поучаствовать в закрытых программах. Только по итогам последнего события общая сумма выплат составила 11 470 740 рублей.