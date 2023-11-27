Пользователи сервиса Google Drive (он же «Google Диск») сообщают, что недавно сохраненные в облаке файлы внезапно исчезли, и облачный сервис откатился к состоянию за апрель-май 2023 года.

На прошлой неделе на форумах поддержки Google начали появляться сообщения от пользователей, которые жаловались на потерю недавно сохраненных данных и изменений в структуре папок.

«Существует серьезная проблема, требующая срочного устанения. У нас открыт тикет в службу поддержки, но это до сих пор не помогло», — пишет один из пострадавших.

«Я каждый месяц плачу дополнительные деньги за хранение папок в облаке, чтобы обеспечить их сохранность. А теперь вся моя работа, похоже, утеряна и это просто катастрофа», — пишет другой пользователь Google Drive.

При этом в логах активности пострадавших аккаунтов не обнаружено никаких изменений. То есть пользователи не удалили собственные данные по ошибке, и дело в некоем сбое в работе сервиса и синхронизации данных между локальными устройствами и облаком Google.

На форумах уже был опубликован ответ, якобы от инженеров службы поддержки компании, которые подтвердили, что в Google изучают проблему. Однако о сроках исправления этого бага пока ничего не сообщается.

«Пожалуйста, примите мои искренние извинения. Я постоянно отслеживаю этот вопрос, и, говоря откровенно, мы полностью согласны с тем, что вы не единственный, пострадавший от этой проблемы. <…> В настоящее время проблему уже изучают наши инженеры, и мы ожидаем результатов расследования по поиску ее первопричины, а также способов устранения. В связи с тем, что расследование продолжается, мы не можем сообщить о точных сроках решения проблемы. Пока мы ожидаем указаний от наших инженеров, мы не рекомендуем вам вносить какие-либо изменения в корневую директорию и папки с данных», — гласит сообщение.

Так как официальных комментариев от Google пока не поступало, пока неясно, можно ли вообще восстановить пропавшие файлы или они безвозвратно потеряны. Поэтому, пока проблема не решена, разумнее сохранять резервные копии важных данных локально или использовать другой облачный сервис.