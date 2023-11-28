Xakep #294. Pentest Award
Специалисты компании FACCT обнаружили новые атаки преступного синдиката Comet (ранее Shadow) и Twelve, а также их сообщников на российские компании. Для эффективного противодействия этим киберпреступникам эксперты опубликовали списки инструментов и адресов, которые злоумышленники использовали в атаках с начала 2023 года.
Исследователи пишут, что Comet и Twelve представляют собой группу «двойного назначения». Под «брендом» Twelve хакеры проводят кибердиверсии и уничтожают инфраструктуру жертв по политическим мотивам. Порой злоумышленники открыто берут на себя ответственность за успешные атаки на государственные организации или производственные компании. И, как это было недавно с одним из российских заводов полупроводниковых приборов, преступники не прочь поглумиться над жертвой в своем Telegram-канале.
В свою очередь, атаки от имени Comet (ранее группа носила название Shadow) хакеры обычно не афишируют, поскольку преследуют финансовую выгоду. Сначала они похищают и шифруют данные жертвы, а потом требуют выкуп за их расшифровку.
В начале сентября текущего года специалисты уже посвятили Comet и Twelve, развернутый отчет. Тогда отмечалось, что вымогатели из Shadow и хактивисты из Twelve, по сути, являются частью одной хак-группы, с общими инструментами, техниками, а в нескольких атаках — и с общей сетевой инфраструктурой.
Вместе с тем, среди сообщников Comet и Twelve есть участники, которые ранее «засветились» в рядах небезызвестной русскоговорящей преступной группы Cobalt, которую Европол обвинял в краже более миллиарда евро у 100 финансовых учреждений по всему миру.
В своем недавнем отчете специалисты Positive Technologies рассказывали об инструментах, используемыми группировкой Cobalt, которые также фиксировались аналитиками FACCT в исследованиях и позволили связать политически-мотивированную Twelve с финансово-мотивированной Comet.
Как теперь пишут специалисты FACCT, в процессе развития атак Comet и Twelve используют малварь следующих семейств: DarkGate, FaceFish, SystemBC и Cobint/Cobalt Strike. В ходе завершающего этапа атаки, для шифрования данных используются вымогатели семейств LockBit 3 (Black) и Babuk, созданные на основе утекших в публичный доступ исходников.
Исследователи говорят, что наряду с общими инструментами и схожими тактиками, техниками и процедурами Comet и Twelve, а также их сообщники используют общую сетевую инфраструктуру при проведении атак. Ниже приведен список адресов, которые использовались хакерами, начиная с февраля 2023 года:
• 192.210.160[.]165
• 45.89.65[.]199
• 5.181.234[.]58
• 5.252.177[.]181
• 62.113.116[.]211
• 78.46.109[.]143
• 88.218.61 [,]114
• 94.103.88[.] 115
• 94.103.91[.]56
• 94.158.247[.]118
• 193.201.83[.]18
• 45.11.181[.]206
• 212.118.54[.]88
• 193.201.83[.]17
• popslunderflake[.]top
• getanaccess [.] net
• kavupdate[.]com
• fsbkal[.]com
• logilokforce[.]com
• onexboxlive[.]com
• stoloto[.]ai
• ptnau[.]com
• dnssign[.]xyz
• ukr-net[.]website
Наряду с перечисленной выше малварью, неизменной популярностью у атакующих пользуются утилиты Ngrok и Anydesk для сохранения доступа к IT-периметру жертв. Также подчеркивается, что список инструментов не является исчерпывающим, и в зависимости от ситуации злоумышленники расширяют свой арсенал другими решениями.
Еще одной из «визитных карточек» синдиката стал угон Telegram-аккаунтов с рабочих станций пользователей скомпрометированной инфраструктуры. Отмечается, что среди списка устройств увидеть устройства злоумышленников не получится, так как они используют украденные токены авторизованной системы. Чтобы лишить хакеров доступа к Telegram-аккаунту, придется с мобильного устройства завершить все сторонние сессии.