Представители муниципального водохозяйственного управления американского города Аликиппа (штат Пенсильвания) сообщили, что в минувшие выходные хакеры захватили контроль над системой, связанной с насосной станцией местного водоканала. При этом подчеркивается, что угрозы для работы систем водоснабжения нет.

Скомпрометированная организация обеспечивает работу водоснабжения и канализации, обсуживая более 6600 человек в Аликиппе, а также в ближайших населенных пунктах — Хоупвелл, Раккун и Поттер.

Представители водоканала сообщили телеканалу KDKA-TV, что взломанная система была связана с насосной станцией, которая контролирует и регулирует давление воды в населенных пунктах Раккун и Поттер. Атаку обнаружили быстро, после чего взломанная система была отключена. Представители водоканала подчеркнули, что угрозы перебоев с водоснабжением и подачей питьевой воды нет.

По информации телеканала, полиция штата Пенсильвания уже уведомлена об инциденте в Аликиппе, но пока неизвестно, подключились ли к расследованию федеральные власти.

Ответственность за атаку взяла на себя связанная с Ираном хактивистская группировка Cyber Av3ngers. Судя по всему, целью хакеров стала промышленная система управления (ICS), произведенная израильской компанией Unitronics.

Изображение, опубликованное KDKA-TV, свидетельствует о том, что хакеры взяли под контроль систему Unitronics Vision, которая представляет собой программируемый логический контроллер (ПЛК) с интегрированным HMI. Стоит отметить, что ранее в продуктах Unitronics Vision уже обнаруживали критические уязвимости, которые действительно могут подвергать эти устройства атакам.

Также группировка Cyber Av3ngers утверждает, что взломала системы многих водоочистных станций в Израиле после эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре текущего года. Однако известно, что эти хакеры нередко преувеличивают масштабы своих атак, а порой и вовсе публикуют поддельные данные, утверждая, что они украдены у взломанной организации.