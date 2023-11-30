Министерство финансов США наложило санкции на криптовалютный сервис Sinbad, заявляя, что тот использовался для отмывания денег северокорейской хакерской группой Lazarus.

Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) заявляет, что санкции против Sinbad.io (Sinbad) вводятся за то, что сервис якобы использовали северокорейские хакеры, которые совершали масштабные криптовалютные кражи, что привело к убыткам в размере сотен миллионов долларов.

«Через Sinbad проходила виртуальная валюта на миллионы долларов, связанная с ограблениями Lazarus, включая инциденты с Horizon Bridge и Axie Infinity, — говорится в пресс-релизе. — Также Sinbad использовался киберпреступниками для маскировки транзакций, связанных с вредоносной деятельностью, такой как уклонение от санкций, наркоторговля, покупка материалов, связанных с сексуальным насилием над детьми и другими незаконными сделками на даркнет-маркетплейсах».

В начале текущего года ФБР уже сообщало о том, что связывает взлом кроссчейн-моста Harmony Horizon с кибершпионской группировкой Lazarus. Напомним, что только за последнее время исследователи и правоохранители приписали этой хак-группе такие атаки, как уже упомянутый взлом Axie Infinity (украдено 620 млн долларов) и атаку на Harmony Horizon (украдено 100 млн долларов), а также взломы кошельков Atomic Wallet и криптосервиса CoinsPaid (похищено 37 млн долларов).

По информации правоохранителей, северокорейские хак-группы крадут и отмывают виртуальную валюту для поддержки государственных программ по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения.

По данным Министерства финансов США, миксер Sinbad использовался в основном для отмывания средств, украденных из кошельков Atomic Wallet, а также в ходе взломов Axie Infinity и Harmony Horizon.

Помимо санкций, введенных в отношении криптомиксера, был конфискован домен Sinbad, и специальная «заглушка» на сайте сообщает, что в этой операции принимали участие правоохранительные органы из США, Нидерландов и Польши.

Также стоит отметить, что в настоящее время Tor-сайт Sinbad тоже не работает. Судя по всему, серверы ресурса тоже были изъяты правоохранительными органами.