Компания Apple выпустила внеплановые патчи для двух уязвимостей нулевого дня, уже используемых в атаках. Сообщается, что эти проблемы, обнаруженные в движке WebKit, затрагивают iPhone, iPad и Mac.

Обе ошибки были найдены специалистами Google Threat Analysis Group (TAG) в браузерном движке WebKit и получили идентификаторы CVE-2023-42916 и CVE-2023-42917.

Специалисты Apple предупреждают, что обе уязвимости уже подвергаются атаками и используются против iOS старше версии 16.7.1

Баги позволяют злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации посредством out-of-bounds чтения, а также выполнять произвольный код через ошибку повреждения памяти (с помощью вредоносных веб-страниц).

Компания заявляет, что устранила обе уязвимости в составе iOS 17.1.2, iPadOS 17.1.2, macOS Sonoma 14.1.2 и Safari 17.1.2.

Список затронутых этими уязвимостями устройств Apple довольно широк и включает: