Разработчики WhatsApp представили новую функцию Secret Code, которая позволит пользователям скрывать закрытые чаты с помощью отдельных паролей (которые могут содержать даже эмодзи).

Новая функция позволяет скрыть папку «Закрытые чаты» из списка и снова открыть ее, введя секретный код прямо в строке поиска. Также у пользователя будет возможность оставить папку в списке чатов.

Процесс закрытия чатов так же был упрощен: теперь для этого требуется лишь долгое нажатие, что избавляет от необходимости переходить к настройкам чатов.

«Сегодня мы запускаем Secret Code — дополнительный способ защитить чаты и сделать их более труднодоступными, даже если кто-то получил доступ к вашему телефону, или вы делите телефон с кем-то еще, — пишут разработчики WhatsApp. — Secret Code начинает работать уже сегодня, а в ближайшие месяцы станет доступен по всему миру. Мы с нетерпением ждем появления в Chat Lock новых функций, которые помогут людям защитить свою конфиденциальность».

Напомним, что в мае текущего года WhatsApp начал глобальное развертывание новой функции Chat Lock, позволяющей блокировать несанкционированный доступ к конфиденциальным беседам. Пользователи могут использовать Chat Lock для создания специальной папки в списке чатов, защищенной паролем или биометрическими методами аутентификации, такими как отпечатки пальцев.

Кроме того, Chat Lock автоматически скрывает данные закрытого чата из уведомлений, предотвращая попытки подсмотреть за чужими разговорами.