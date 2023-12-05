Роскомнадзор сообщил, что с 1 сентября 2023 года составил уже 14 протоколов в отношении зарубежных социальных сетей за нарушение закона «о самоконтроле». По шести протоколам уже назначены штрафы, а еще восемь протоколов рассмотрят в суде.

В ведомстве напоминают, что с сентября 2023 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, согласно которым у социальных сетей появилась ответственность за неисполнение требований закона «о самоконтроле». С этого времени Роскомнадзор выявил ряд нарушений требований этого закона.

Напомним, что закон «о самоконтроле» (ст. 10.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации») действует с 1 февраля 2021 года. Он накладывает на социальные сети ряд обязанностей, в том числе:

осуществлять мониторинг и самостоятельно удалять размещенную на их площадке запрещенную информацию;

иметь юридически значимую форму для обращений пользователей;

ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе.

Как подчеркнули теперь в РКН, «иностранные социальные сети не проводят добросовестную модерацию площадок и не размещают необходимые сведения в соответствии с законодательством, в том числе после получения требований ведомства».

В результате за нарушение требований закона «о самоконтроле» Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 и 2 ст. 13.50 КоАП РФ и по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которых площадкам назначены штрафы:

Pinterest (900 000 рублей);

Twitch (900 000 рублей);

Google (900 000 рублей);

TikTok (750 000 рублей);

Telegram (900 000 рублей);

Likee (800 000 рублей).

Сообщается, что еще восемь протоколов пока ожидают рассмотрения в суде.