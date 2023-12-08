Японский автопроизводитель сообщает, что его специалисты занимаются расследованием кибератаки, которая была нацелена на системы подразделений в Австралии и Новой Зеландии (Nissan Oceania). В компании предупреждают, что хакеры могли получить доступ к конфиденциальной информации.

Nissan Oceania — региональное подразделение японского автопроизводителя, которое занимается дистрибуцией, маркетингом, продажами и обслуживанием клиентов в Австралии и Новой Зеландии.

На главной странице сайтов nissan.com.au и nissan.co.nz опубликовано заявление компании, в котором сообщается, что системы австралийского и новозеландского подразделений Nissan Corporation и Financial Services «подверглись кибератаке». Никаких подробностей об инциденте пока не сообщается, но компания пишет, что проинформировала клиентов подразделения Nissan Oceania о возможной утечке данных, предупредив их, что в ближайшие дни им следует особенно остерегаться мошенничества.

«Хотя масштабы инцидента еще изучаются, Nissan призывает клиентов быть бдительными в отношении своих учетных записей, в том числе обращать внимание на любые необычные или мошеннические действия», — пишут в компании.

Также в заявлении говорится, что международная группа реагирования на инциденты уже занимается расследованием случившегося и возможных последствий этой атаки.

Хотя функциональность сайтов, судя по всему, не пострадала, Nissan сообщает, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению затронутых систем. Это позволяет предположить, что инцидент мог быть связан с вымогательской атакой, которая вынудила компанию отключить некоторые системы.

В Nissan подчеркивают, что в ходе случившегося дилерская сеть не пострадала, любые обращения, касательно автомобилей и сервиса могут быть отправлены, и задержек в их обработке не ожидается.