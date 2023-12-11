Компания подала иск против мошеннической группы REKK и семи бывших сотрудников Amazon, которые действовали в качестве инсайдеров. Используя нелегальную схему возврата средств, мошенники украли с онлайн-площадок Amazon товары на миллионы долларов.

Судебный иск направлен против 20 членов международной группировки REKK, а также семи бывших сотрудников Amazon. Согласно тексту документа, мошенники активно «работают» на форумах и в социальных сетях, предлагая частным лицам незаконные возвраты денег в обмен на вознаграждение. В результате люди получали «бесплатные» товары, а мошенники – деньги.

Схема работает следующим образом: человек покупает на Amazon какой-либо товар (например, iPad или MacBook), а затем платит REKK комиссию (обычно какой-то процент от стоимости товара), предоставляя мошенникам данные о заказе, чтобы получить возврат средств.

Участники REKK запрашивают возврат, манипулируя представителями службы поддержки Amazon с помощью социальной инженерии, несанкционированным доступом к системам Amazon и подкупают инсайдеров. В итоге они добиваются полного возврата денег без возврата купленного товара, после чего «клиенты» отдают REKK причитающуюся долю.

REKK одна из крупнейших мошеннических группировок, специализирующихся в этой области. Так, еще в 2019 году представители группы хвастались, что обманом «вернули» более 100 000 заказов у различных ретейлеров (например, Samsung, ASOS, Nike и Home Depot) более чем для 30 000 клиентов по всему миру, не ограничиваясь одним только Amazon.

Как правило REKK атакуют онлайн-магазины на Amazon по территории США, Канады и Европы, и они используют аккаунты в Telegram для продвижения своих услуг и взаимодействия с людьми. Так, в начале декабря в основном Telegram-канал группы насчитывалось более 35 000 подписчиков, и открыто рекламировались услуги по возврату денег за покупки.

Кроме того, мошенники активно продвигают свои услуги и общаются с людьми на таких платформах, как Nulled (под ником rekk), Reddit (под ником rekksalt и в рамках сабреддита r/REKKRefundService), а также в Discord (под ником rekk#5319).

«Только в ноябре 2023 года Amazon помогла правоохранительным органам на трех континентах принять меры против многочисленных групп, занимающихся возвратами средств, что привело к арестам и пресечению деятельности групп, ответственных за мошенничество на миллионы долларов, — заявил журналистам юрист Amazon по киберпреступлениям Джейми Уэнделл (Jamie Wendell). — Пользователи незаконных сервисов возврата средств должны понимать, что это не “преступление без жертв”, и такая деятельность чревата реальными последствиями».

Стоит отметить, что в прошлом году компания Amazon потратила около 1,2 млрд долларов, наняв следователей, которым поручено вручную проверять всю активность для предотвращения мошеннических действий, а также штат сотрудников (более 15 000 человек), которые должны бороться с кражами, мошенничеством и злоупотреблениями на торговых платформах компании.