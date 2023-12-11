На конференции Black Hat Europe исследователи из Международного института информационных технологий в Хайдарабаде заявили, что большинство менеджеров паролей для Android уязвимы перед атакой AutoSpill, которая позволяет похитить учетные данные во время автозаполнения.

Вход на портал института с использованием учетной записи Microsoft

Как объясняют исследователи, зачастую Android-приложения используют WebView для рендеринга веб-контента, например страниц входа в систему внутри приложения, вместо перенаправления пользователей в основной браузер, что было бы более неудобно на устройствах с небольшим экраном.

Менеджеры паролей для Android тоже используют фреймворк WebView для автоматического ввода учетных данных пользователя, когда приложение загружает страницу входа в такие сервисы, как Apple, Microsoft или Google.

По словам экспертов, даже без использования JavaScript-инъекций можно эксплуатировать слабые места этого процесса для перехвата автоматически вводимых учетных данных. А если JavaScript-инъекции возможны, то вообще все менеджеры паролей для Android становятся уязвимы перед AutoSpill.

В корне проблемы AutoSpill лежит тот факт, что в Android не предусмотрены и определены правила для безопасной обработки автоматически заполняемых данных, что может привести к их утечке или перехвату хост-приложением. Так, мошенническое приложение, предоставляющее форму для входа, может перехватить учетные данные пользователя, не оставив при этом никаких следов компрометации.

Внутренняя структура управления автозаполнением на Android
Последовательность операций при работе автозаполнения

Исследователи протестировали AutoSpill против нескольких менеджеров паролей на Android 10, 11 и 12 и обнаружили, что 1Password 7.9.4, LastPass 5.11.0.9519, Enpass 6.8.2.666, Keeper 16.4.3.1048 и Keepass2Android 1.09c-r0 уязвимы перед атаками.

В свою очередь Google Smart Lock 13.30.8.26 и DashLane 6.2221.3 используют другой подход к процессу автозаполнения. Они не передают конфиденциальные данные хост-приложению, если не использовалась JavaScript-инъекция.

Результаты теста: U — утечка имени пользователя, P — утечка пароля, X — атака не работает, ✓ — защищено от AutoSpill

Исследователи сообщили о своих выводах разработчикам ПО и команде безопасности Android, а также поделились с ними своими предложениями по устранению проблемы. Хотя отчет экспертов был признан достоверным, о планах по устранению этой уязвимости пока ничего неизвестно.

Журналисты издания Bleeping Computer связались с разработчиками нескольких менеджеров паролей, которые уязвимы перед AutoSpill, а также с компанией Google, чтобы узнать об их планах по решению проблемы.

Представители 1Password сообщили, что уже работают над исправлением для ­AutoSpill. В компании отметили, что люди привыкли использовать автозаполнение для быстрого ввода учетных данных, но с помощью вредоносного приложения, установленного на устройстве, хакер может вынудить пользователя осуществить автозаполнение. А AutoSpill лишь подчеркивает эту проблему.

«Функция автозаполнения в 1Password реализована таким образом, чтобы требовать от пользователя явных действий», — подчеркивают в 1Password.

В LastPass заявили, что уже связывались с авторами исследования в 2022 году, и «пришли к выводу, что это уязвимость с низким уровнем риска из-за механизмов, требуемых для ее эксплуатации».

«Важно отметить, что для использования этой уязвимости необходимо иметь возможность установить вредоносное приложение на целевое устройство, а это уже означает полную компрометацию, или возможность выполнить код на целевом устройстве, — говорят в LastPass. — Еще до получения результатов исследования в LastPass была предусмотрена защита при помощи всплывающего предупреждения, когда приложение обнаруживало попытку эксплуатации. Проанализировав результаты исследования, мы добавили во всплывающее окно более информативную формулировку».

О наличии аналогичного предупреждения сообщили и разработчики Keeper, которые тоже подчеркивают, что перед вводом информации пользователю предлагается подтвердить привязку приложения к Keeper. Также отмечается, что для эксплуатации проблемы все же требуется предварительная установка вредоносного приложения, что тоже усложняет проведение атаки.

Что касается компании Google, ее специалисты предоставили журналистам следующий комментарий:

«WebView используется разработчиками Android в различных целях, в том числе для размещения в своих приложениях страниц входа в систему для собственных сервисов. Проблема [AutoSpill] связана с тем, как менеджеры паролей используют API автозаполнения при взаимодействии с WebView.

Мы рекомендуем сторонним менеджерам паролей быть внимательными к тому, где вводятся пароли, и у нас есть передовые методы работы с WebView, которые мы рекомендуем применять всем менеджерам паролей.  <…> К примеру, при использовании Google Password Manager для автозаполнения на Android пользователи получают предупреждение, если они вводят пароль для домена, который, по мнению Google, может не принадлежать хост-приложению, и пароль заполняется только в надлежащем поле. Google реализует защиту на стороне сервера для входа в систему через WebView».

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