Мошенники используют сайт Epic Games, чтобы их пиратские стриминги и подозрительные файлы попадали в выдачу крупных поисковиков. Мошенникам приходится идти на такие SEO-ухищрения, так как поисковые системы активно понижают рейтинги обычных пиратских ресурсов.

Как сообщает издание TorrentFreak, в последние несколько недель сообщество разработчиков на сайте Epic Games наводнили мошенники связанные с разнообразным пиратством. В настоящее время тысячи таких профилей рекламируют фильмы и музыку, в основном продвигая новинки, пользующиеся большим спросом.

Однако людей, которые переходят по таким ссылкам, часто ждет разочарование. Дело в том, что обычно эти ссылки ведут на страницу, где якобы можно посмотреть контент в режиме стриминга, но для создания бесплатной учетной записи понадобится зарегистрироваться и предоставить данные банковской карты «для проверки».

Разумеется, сообщать данные банковской карты сомнительным сайтам — не лучшая идея. Более того, издание отмечает, что такие сервисы редко предоставляют обещанное. Ведь многие из пиратских фильмов, которые они рекламируют, еще вообще не доступны в заявленном качестве.

Такое мошенничество не ограничивается одними лишь фильмами. Существуют мошеннические профили, рекламирующие музыку. Например, на скриншоте ниже можно увидеть профиль, который предлагает доступ к The Black Album рэпера Jay-Z.

Однако перейдя по такой ссылке, пользователь попадает на страницу, где ему предложат скачать подозрительный файл .zip, загрузка которого, скорее всего, приведет к неприятным последствиям.

Цель таких SEO-афер проста — добиться, чтобы мошеннические ссылки оказались на высоких позициях в поисковой выдаче. Такой сайт, как Epic Games, имеет хорошую репутацию в поисковых системах, и в результате мошеннические ссылки становятся более заметны в результатах поиска.

Журналисты отмечают, что эту тактику нельзя назвать новой, так как раньше аналогичным злоупотреблениям подвергались другие известные ресурсы, включая Google Maps, Change.org, Steam, различные университеты и даже сайт ЕС.

Причем для компании Epic Games эта мошенническая практика может обернуться неожиданными проблемами в будущем. Так, за последние несколько недель Google уже получил ряд DMCA-уведомлений, связанных URL-адресами на epicgames.com, что, теоретически, делает сайт кандидатом на понижение в рейтинге.

Издание уведомило о своей находке представителей Epic Games, и в компании заверили, что проведут расследование и примут все необходимые меры для пресечения этой активности.