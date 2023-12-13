С прошлой недели пользователи Windows 10 и 11 жалуются на проблемы с зависанием ОС вскоре после загрузки. Эти проблемы оказались связаны с недавним обновлением антивируса Avira.

Согласно многим сообщениям на Reddit и пользовательских форумах Avira, затронутые проблемой компьютеры обычно запускаются нормально (хотя в некоторых случаях не удается даже добраться до загрузки рабочего стола). Однако примерно через 20 секунд после запуска приложения Avira операционные системы перестают реагировать на запросы, и единственным средством «оживления» компьютера становится физическая кнопка перезагрузки на корпусе.

«Сегодня мой ПК внезапно начал зависать при запуске. Я пробовал отключать все фоновые приложения, пока не осталась только Avira», — пишет один из пострадавших.

Некоторые пользователи успели открыть «Диспетчер задач» в тот небольшой промежуток времени, пока ОС еще отвечает после загрузки. Оказалось, что использование процессора и оперативной памяти достигает отметки 100%, после чего система зависает.

Пострадавшие обнаружили, что пока единственным средством решения проблемы является загрузка в безопасном режиме и удаление Avira. При этом некоторые пользователи с трудностями и при попытке полного удаления антивируса.

«Мне как-то удалось решить проблему... Мои последним действием было удаление Avira, и я смог провернуть это за те 20 секунд, что обычно есть до возникновения проблемы (сразу после входа в систему)», — пишет один из пользователей.

«Я не уверен на 100%, что именно удаление решило проблему, ведь я перепробовал множество способов (chkdsk sfc и так далее). Явно было что-то, что препятствовало запуску новых процессов. Полагаю, антивирус мог такое сделать... Может быть, это плохое обновление Avira?», — размышляет другой пострадавший.

Представители Avira уже сообщили СМИ, что им известно об этой проблеме, а в настоящее время уже проводится расследование, и предпринимаются попытки все исправить.