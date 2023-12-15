Sony сообщила, что расследует сообщения о вымогательской атаке на ее дочернюю компанию Insomniac Games, стоящую за такими популярными играми, как Spider-Man, Spyro the Dragon и так далее.

В начале текущей недели вымогательская группировка Rhysida заявила, что взломала Insomniac Games и дала игровым разработчикам шесть дней на то, чтобы отреагировать и выплатить выкуп, сумма которого не разглашается.

Как теперь сообщили представители Sony Interactive Entertainment, им уже известно об этих заявлениях и о том, что «Insomniac Games якобы стала жертвой кибератаки».

«В настоящее время мы расследуем эту ситуацию, — заявили в компании. — У нас нет оснований полагать, что атаке подверглись какие-либо другие подразделения SIE или Sony».

Напомним, что группировка Rhysida появилась в конце мая 2023 года и уже успела совершить ряд крупных атак на государственные учреждения в Португалии, Доминиканской Республике, Кувейте, Чили и на карибском острове Мартиника.

В ноябре 2023 года CISA выпустила бюллетень, посвященный операциям группировки и предупреждающий, что с мая 2023 года Rhysida «преимущественно атакует секторы образования, здравоохранения, производства, информационных технологий и правительства». К бюллетеню приложены несколько отчетов ИБ-специалистов, согласно которым, Rhysida может быть связана с вымогательской группировкой Vice Society.