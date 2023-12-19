Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщают, что осенью 2023 года пользователи Kaspersky Who Calls стали чаще жаловаться на звонки телефонных мошенников, которые обещают продлить действие SIM-карты. По сравнению с сентябрем, в октябре число таких комментариев увеличилось в три раза, а в ноябре — уже в четыре.

Цель злоумышленников в ходе таких атак — выманить учетные данные абонентов от личного кабинета на сайте оператора связи.

«Схема телефонного мошенничества, которая получает все большее распространение с лета, выглядит так: человеку звонит злоумышленник, представляется сотрудником телеком-оператора и сообщает, что срок действия SIM-карты или договора на предоставление услуг связи заканчивается. При этом в личном кабинете эта информация якобы не отображается, поэтому уведомление происходит в устной форме. Звонящие пытаются выманить конфиденциальные и учетные данные от личного кабинета абонента, а также одноразовые коды. Если злоумышленники их получат, то попытаются установить переадресацию SMS на нужный им номер или выпустить виртуальный дубликат SIM‑карты (eSIM). Таким образом мошенники смогут добраться до личного кабинета пользователя в других сервисах, в том числе финансовых и информационных», — рассказывает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Распространение этой схемы происходит на фоне общего увеличения объемов телефонного мошенничества. По данным, собранным с помощью Kaspersky Who Calls, в ноябре 2023 года почти 19% российских пользователей поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. В октябре и сентябре этот показатель был на уровне 13%. При этом различные спам-звонки осенью получали 94% пользователей.

Специалисты отмечают, что в целом «легенды» злоумышленников постоянно эволюционируют и становятся сложнее. Мошеннические схемы становятся более запутанными, атаки осуществляются в несколько этапов, и для них используются разные каналы связи. Неизменным остается лишь подход с применением социальной инженерии.