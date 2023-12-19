Иранские государственные телеканалы сообщили, что в понедельник почти 70% автозаправочных станций в стране вышли из строя в результате возможного саботажа, то есть из-за кибератаки.

Как сообщили журналисты, причиной неполадок на заправках стала «проблема с программным обеспечением» При этом людей призвали воздержаться от поездок на те заправки, которые еще работают.

Государственные телеканалы процитировали заявление Министерства нефтяной промышленности Ирана, согласно которому более 30% заправок в стране продолжают работать. В общей сложности в Иране насчитывается около 33 000 автозаправочных станций. Работу продолжили около 1650 заправок, а другие пока вынуждены управлять своими насосами вручную.

Ответственность за случившееся взяла на себя произраильская хакерская группировка Gonjeshke Darande (она же Predatory Sparrow). В своем Telegram-канале хакеры заявили, что «эта кибератака является ответом на агрессию Ирана и его союзников в регионе».

Более того, в социальной сети X (бывший Twitter) хакеры сообщили, что «атака была проведена контролируемым образом». Так, хакеры утверждают, что заранее предупредили об атаке службы экстренной помощи по всей стране «и убедились, что часть заправок осталась невредимой»

Стоит отметить, что в 2022 году группа Gonjeshke Darande взломала крупную сталелитейную компанию на юго-западе Ирана. А в 2021 году произошла другая атака на систему распределения топлива в Иране, которая парализовала работу автозаправочных станций по всей стране, что привело к длинным очередям из автомобилистов.

Еще тогда специалисты Check Point сообщали, что «учитывая изощренность и масштабы атак [Gonjeshke Darande], группировка либо управляется, либо спонсируется правительством», хотя сами участники группы заявляют, что являются простыми хактивистами.