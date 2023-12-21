Федеральное управление уголовной полиции Германии и франкфуртское подразделение по борьбе с интернет-преступностью объявили о ликвидации маркетплейса Kingdom Market. На этой торговой площадке продавались наркотики, хакерские инструменты и поддельные документы.

Сообщается, что в этой операции принимали участие власти США, Швейцарии, Молдовы и Украины, а один из администраторов ресурса был арестован в США.

Kingdom Market представлял собой англоязычную торговую площадку в даркнете, которая работала с марта 2021 года. Участники платформы продавали наркотики, вредоносное ПО, хакерские услуги, ворованные личные данные и поддельные документы, а оплату осуществляли в таких криптовалютах, как Bitcoin, Litecoin, Monero и Zcash.

Согласно пресс-релизу правоохранителей, на момент закрытия в продаже на Kingdom Market находились более 42 000 товаров (3600 из них продавались в Германии). Также отмечается, что на Kingdom Market были зарегистрированы десятки тысяч покупателей и несколько сотен продавцов.

Сообщается, что в настоящее время проводятся расследования, в ходе которых будут установлены личности людей, управлявших маркетплейсом, и в этом властям должен помочь анализ изъятой серверной инфраструктуры.

На данный момент официально подтвержден только один арест, связанный с этой операцией: 15 декабря в США арестован гражданин Словакии Алан Билл (Alan Bill), он же Vend0r или KingdomOfficial. Предполагается, что он занимал должность администратора Kingdom Market и выступал в роли модератора торговой площадки на Reddit.

Однако на хак-форуме Dread в даркнете уже циркулирует неофициальная информация об аресте еще нескольких человек, имевших доступ к серверной инфраструктуре ресурса.

Интересно, что по информации специалистов компании KELA, конкурирующие маркетплейсы уже активно приглашают пользователей Kingdom Market к себе. Так, подобные «приглашения» уже опубликовали администраторы торговых площадок Drughub и Cypher.