Компания «Яндекс» запускает очередной конкурс по усилению защиты данных в рамках bug bounty программы «Охота за ошибками». На этот раз исследователям предстоит искать в сервисах компании ошибки и уязвимости типа XSS, которые могут привести к раскрытию чувствительной информации. Конкурс продлится до 31 января 2024 года.

Цель конкурса — поиск XSS-уязвимостей, межсайтового выполнения скриптов. Злоумышленники могут использовать уязвимости такого типа для атаки на приложения и сервисы. Они ищут способы обойти политики безопасности, вставить вредоносный код на веб-страницы и атаковать аккаунты, чтобы совершать действия на сайте от имени пользователей.

Багхантерам советуют уделить особое внимание client-side способам (CORS, Websockets, PostMessages, JSONP, XSSI и аналогичные механизмы браузерного кроссдоменного взаимодействия, которые можно применить при эксплуатации XSS) получения следующих данных:

Яндекс 360 (Почта, Диск, Календарь):

тексты писем и вложения в Почте;

файлы из Диска.

тексты писем и вложения в Почте; файлы из Диска. Яндекс ID :

сохраненные документы;

доступ к инструменту по управлению данными;

сценарии, приводящие к контролю над аккаунтом (account takeover).

: сохраненные документы; доступ к инструменту по управлению данными; сценарии, приводящие к контролю над аккаунтом (account takeover). Еком и райдтех (Маркет, Еда, Лавка, Такси, Драйв):

история поездок и заказов;

избранные и сохраненные адреса.

(Маркет, Еда, Лавка, Такси, Драйв): история поездок и заказов; избранные и сохраненные адреса. Финтех:

история транзакций по картам Пэй;

баланс Сэйвов;

реквизиты сохраненных платежных карт.

Во время конкурса награда за все типы XSS-уязвимостей увеличена в несколько раз. Она будет зависеть от критичности уязвимости, простоты ее использования и влияния на безопасность данных пользователей и партнёров. Максимальная награда за критическую уязвимость составит 500 000 рублей.

В компании отмечают, что «Яндекс» борется с XSS-атаками и снижает риски внедрения вредоносного кода с помощью специальных мер. Например, в сервисах «Яндекса» используется Content Security Policy — международный стандарт, который позволяет указывать, из каких источников сайт может загружать скрипты, картинки, шрифты и другой контент. Он затрудняет выполнение на сайте вредоносного кода и блокирует загрузку контента из недостоверных источников.

Также подчеркивается, что для проверки возможных уязвимостей участники конкурса должны использовать только собственные тестовые аккаунты, пытаться получить доступ к информации других пользователей запрещено.