В Google сообщают о новой функциональности Chrome Safety Check, которая теперь будет работать в фоновом режиме и позволит определить, не были ли сохраненные в браузере пароли скомпрометированы.

Разработчики заявляют, что теперь Safety Check, исходно представленная в декабре 2020 года, будет автоматически сравнивать сохраненные учетные данные с паролями, которые были обнаружены в ходе различных утечек данных. Также защита Chrome будет обнаруживать слишком слабые и легко угадываемые пароли, которые подвергают пользователей рисками брутфорс-атак и взлома.

Также сообщается, что Chrome будет уведомлять пользователей десктопов о том, что они используют расширения, помеченные как опасные (удаленные из Chrome Web Store), не самую последнюю версию Chrome, а также о включении режима Safe Browsing, который используется для блокировки сайтов из списка потенциально опасных.

«Safety Check для Chrome будет работать автоматически, в фоновом режиме, — пишут представители Google. — Соответствующие предупреждения будут появляться в меню с тремя точками в Chrome, чтобы вы могли принять меры».

Также вскоре Google расширит функциональность Safety Check, чтобы защита автоматически отзывала разрешения (включая доступ к данным о местоположении пользователя или доступ к микрофону) у сайтов, на которые пользователь давно не заходил. Помимо этого Safety Check будет отслеживать не слишком активные сайты, на которых появляется чрезмерное количество уведомлений, и позволит пользователям быстро отключать их.

Напомним, что в сентябре текущего года Google объявила, что теперь функция Safe Browsing будет обеспечивать защиту от фишинга в режиме реального времени, используя для этого локально хранимый список URL-адресов, которые считаются вредоносными.