GitHub напоминает пользователям о том, что в скором времени функциональность сайта может быть ограничена, если они не включат двухфакторную аутентификацию (2ФА) для своих аккаунтов.

В электронных письмах, разосланных пользователям GitHub, компания сообщила, что все пользователи, размещающие код на GitHub.com, должны подключить 2ФА до 19 января 2024 года.

«Это напоминание о том, что ранее мы объявили, что будем требовать от пользователей, размещающих код на GitHub.com, включить двухфакторную аутентификацию (2ФА), — говорится в письме. — Вы получили это уведомление, так как ваша учетная запись соответствует критериям и должна подключить 2ФА до 19 января 2024 года».

Аналогичное предупреждение отображается и на сайте GitHub после входа в учетную запись.

Напомним, что обязательная активация 2ФА потребуется всем, кто пишет или управляет кодом на GitHub. Ранее компания сообщала, что обязательная двухфакторная аутентификация призвана защитить аккаунты от взлома и изменения кода, что часто происходит во время атак на цепочку поставок.

Эти изменения затрагивают только GitHub.com, но не касаются корпоративных и бизнес-аккаунтов.

GitHub предлагает различные способы двухфакторной аутентификации, включая аппаратные ключи безопасности, GitHub Mobile, приложения-аутентификаторы и SMS-сообщения. При этом рекомендуется активировать как минимум два из этих методов, поскольку «может оказаться невозможным восстановить доступ к аккаунтам с включенной 2ФА, если вы потеряете свои учетные данные для 2ФА». Если любой доступ к 2ФА утрачен, единственным способом восстановления доступа станут коды восстановления.

Для тех, кто не настроит 2ФА до указанной даты, доступ к GitHub будет ограничен. Так, после 19 января пользователи, пытающиеся получить доступ к GitHub.com без 2ФА, будут автоматически перенаправлены в настройки.

Отмечается, что даже после того, как 2ФА станет обязательной, все настроенные токены Personal Access, SSH-ключи и приложения по-прежнему продолжат работать. Однако если пользователь захочет создать новые или изменить настройки, опять же потребуется активация 2ФА.