Разработчик фанатского расширения Downfall для популярного карточного «рогалика» Slay the Spire пострадал от хакерской атаки. В результате через систему обновлений Steam на машины пользователей проник вредонос Epsilon, похищающий информацию.

Неизвестные злоумышленники взломали Steam и Discord одного из разработчиков Downfall, что позволило им получить контроль над Steam-аккаунтом расширения.

«Взлом произошел примерно в 13:30–14:30, 25 декабря 2023 года. Если вы запускали Downfall 25 декабря в указанное время и выдели всплывающее окно с установщиком библиотеки Unity, продолжайте читать. Вы можете быть в опасности. Брешь в системе безопасности позволила вредоносной программе подменить собой пакет игры Downfall», — гласит заявление разработчика.

После установки на взломанный компьютер малварь собирала cookie, сохраненные пароли и данные банковских карт из браузеров (включая Google Chrome, «Яндекс», Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Brave, Vivaldi), а также воровала информацию из Steam и Discord.

Кроме того, вредонос ищет документы, в именах которых содержится слово «password», и другие учетные данные, включая локальный логин Windows и данные Telegram.

Как рассказал изданию Bleeping Computer разработчик Downfall Майкл Мейхем (Michael Mayhem), взломанный пакет представлял собой перепакованную и модифицированную standalone-версию оригинальной игры, а не мод, устанавливаемый через Steam Workshop.

«На одно из наших устройств проникло вредоносное ПО, которое не было замечено или заблокировано средствами защиты. Насколько мне известно, это не было вредоносное ПО для кражи паролей, поскольку 2ФА не сработала и не остановила его, а все взломанные учетные записи были заведены на разные адреса электронной почты (и ни один из этих адресов не был угнан), — объясняет Мейхем. — Это навело нас на мысль о том, что дело может быть в компрометации токенов (как нам подсказал ИБ-специалист). Специально, чтобы скомпрометировать Steam и использовать его для загрузки, а также Discord, чтобы пользователи не прилучили предупреждений. Но пока это только теория».

Пользователи, получившие вредоносное обновление, сообщают, что вредоносная программа устанавливает себя как приложение Windows Boot Manager в папку AppData или как UnityLibManager в папку /AppData/Roaming.

Теперь всем пользователям Downfall рекомендуется как можно скорее сменить все важные пароли, особенно от учетных записей, не защищенных 2ФА (двухфакторной аутентификацией).

Epsilon

Стилер Epsilon представляет собой вредоноса для кражи данных, который продается через Telegram и Discord другим злоумышленникам. Обычно эта малварь используется для атак на геймеров в Discord: их обманом вынуждают установить Epsilon под видом тестирования новой игры, обещая вознаграждение за тестирование.

Однако установка такой «игры» приводит к запуску малвари, которая работает в фоновом режиме и похищает пароли пользователей, данные банковских карт и аутентификационные cookie. Затем украденные данные либо используются злоумышленниками для взлома аккаунтов, либо продаются в даркнете.

Судя по статистике VirusTotal, злоумышленники, стоящие за взломом Downfall, также могли атаковать другие игры и их разработчиков.

Напомним, что в октябре 2023 года компания Valve объявила о том, что вводит обязательную двухфакторную аутентификацию (2ФА) для разработчиков. Решение Valve было связано именно с тем, что в последнее время аккаунты разработчиков игр регулярно подвергаются компрометации, а затем для их игр выходят обновления с вредоносным ПО.