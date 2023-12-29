Специалисты Google Cloud исправили уязвимость, которая могла использоваться злоумышленником, имеющим доступ к кластеру Kubernetes, для повышения своих привилегий.

«Злоумышленник, скомпрометировавший контейнер Fluent Bit, мог объединить этот доступ с более высокими привилегиями, необходимыми для Anthos Service Mesh (в кластерах, где это доступно), чтобы повысить свои привилегии в кластере», — рассказывают в компании.

То есть ключевым условием, необходимым для эксплуатации этой уязвимости, является заблаговременная компрометация FluentBit, которую атакующему пришлось бы осуществить каким-то другим способом.

Обнаружившие эту уязвимость исследователи Palo Alto Networks заявили, что злоумышленники могли использовать ее для «кражи данных, развертывания вредоносных подов и нарушения работы кластера».

«GKE использует Fluent Bit для обработки workload-логов, в кластерах, — объясняют в Google. — Также Fluent Bit в GKE настроен на сбор workload-логов для Cloud Run. Это давало Fluent Bit доступ к токенам сервисных аккаунтов Kubernetes для других подов, запущенных на узле».

Это означает, что злоумышленник мог использовать такой доступ для получения привилегированного доступа к кластеру Kubernetes с включенным ASM, а затем использовать токен сервисного аккаунта ASM для повышения привилегий (путем создания нового пода с привилегиями администратора кластера).

Специалисты не обнаружили никаких признаков того, что проблему уже эксплуатировали хакеры. Баг был устранен в следующих версиях Google Kubernetes Engine (GKE) и Anthos Service Mesh (ASM):

25.16-gke.1020000;

26.10-gke.1235000;

27.7-gke.1293000;

28.4-gke.1083000;

17.8-asm.8;

18.6-asm.2;

19.5-asm.4.

В качестве исправления Google удалила доступ Fluent Bit к токенам и перестроила функциональность ASM таким образом, чтобы избавиться от избыточных RBAC-разрешений.