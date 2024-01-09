С 1 января 2024 года Steam перестал поддерживать Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, и компания Valve рекомендует пользователям переходить на более «свежие» ОС.

Еще в прошлом году Valve анонсировала, что в 2024 году Steam перестанет поддерживать ряд операционных систем, а в верхней части клиента появился обратный отсчет, показывающий, через какое количество дней игровой клиент перестанет получать обновления. С начала января этот счетчик дошел до нуля и теперь ссылается на статью об окончании поддержки Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1.

Стоит отметить, что согласно статистике Steam Hardware Survey от декабря 2023 года, лишь 0,89% пользователей до сих пор работают с этими версиями Windows.

«После указанной даты установленные в этих операционных системах клиенты Steam более не будут получать никаких обновлений, включая обновления безопасности. Служба поддержки Steam не сможет оказывать пользователям техническую поддержку по вопросам, связанным с устаревшими операционными системами, и Steam не сможет гарантировать дальнейшую функциональность на неподдерживаемых версиях ОС», — гласит официальное сообщение Valve.

Пользователям рекомендуется перейти на поддерживаемую версию Windows, например Windows 10 или 11. При этом стоит отметить, что клиент Steam по-прежнему работает в Windows 7 и 8.1, но после 1 января 2024 года его нормальная работа не гарантирована.

«Эти изменения необходимы, поскольку основные функции Steam зависят от встроенной версии Google Chrome, которая более не работает в старых версиях Windows, — объясняют разработчики. — Кроме того, будущим версиям Steam потребуются обновления функций и безопасности Windows, которые будут доступны только для Windows 10 и выше».

Также разработчики Steam предупреждают, что использование старых версий Steam может быть чревато уязвимостью перед новыми багами, а также инфостилерами, которые пытаются похитить сохраненные учетные данные пользователей.

Напомним, что Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще в январе 2020 года, а Windows 8.1 — в январе 2023 года. После этого компания предлагала организациям два года расширенной поддержки и обновлений безопасности, однако срок действия этого платного предложения так же уже истек.