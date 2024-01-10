Учетная запись Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в бывшем Twitter подвергалась взлому. Неизвестный хакер, захвативший аккаунт, сообщил от лица SEC, что американские власти приняли решение разрешить запуск Bitcoin-ETF «на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг».

К публикации было приложено фото председателя SEC Гэри Генслера (Gary Gensler) с фальшивой цитатой, в которой он якобы говорил о фейковом одобрении ETF.

Фальшивка быстро распространилась в социальных сетях и СМИ, после чего Bitcoin отреагировал на эту «новость» ростом цены, почти добравшись до 48 000 долларов за один BTC.

Однако за резким ростом последовал не менее резкий обвал ниже 45 000 долларов, так как публикация была удалена, а настоящий Гэр Генслер сообщил в личном X, что учетная запись SEC была скомпрометирована неизвестными, власти не одобряли ETF, и «несанкционированный твит» – дело рук хакеров.

По данным СМИ, в настоящее время контроль над учетной записью SEC уже восстановлен, но никаких подробностей о случившемся пока не сообщается.

Стоит отметить, что SEC стала лишь очередной жертвой на счету злоумышленников, которые особенно активно атакуют аккаунты крупных компаний в X в 2024 году. Так, только за первые 10 дней нового года от похожих взломов пострадали учетные записи Netgear и подразделения Hyundai на Ближнем Востоке и Африке, от лица которых взломщики опубликовали рекламу криптовалютного скама.

Также взлому подверглись аккаунты ИБ-компаний CertiK и принадлежащей Google компании Mandiant. В этих случаях взломщики тоже использовали полученный доступ для размещения постов, связанных с криптовлютным мошенничеством.

К примеру, получив контроль над учетной записью Mandiant, злоумышленник переименовал аккаунт в @phantomsolw и рекламировал мошеннический сайт, выдающий себя за криптокошелек Phantom и обещающий бесплатную раздачу $PHNTM.