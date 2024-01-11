Пользователи Windows 10 по всему миру сообщают о проблемах с установкой январских патчей Microsoft. Так, при попытке установить обновление KB5034441 для BitLocker возникает ошибка 0x80070643.

В рамках январского «вторника обновлений» Microsoft выпустила обновление KB5034441, предназначенное для исправления уязвимости CVE-2024-20666. Этот баг связан с обходом шифрования BitLocker и позволяет получить доступ к зашифрованным данным.

Однако при попытке установить обновление пользователи Windows 10 массово получают сообщение об ошибке 0x80070643 и сбое установки.

В специальном бюллетене, посвященном этой проблеме, специалисты Microsoft объясняют, что при установке KB5034441 пользователи должны видеть ошибку «Windows Recovery Environment servicing failed (CBS_E_INSUFFICIENT_DISK_SPACE)», если раздел Windows Recovery Partition недостаточно велик для поддержки этого обновления. Однако из-за ошибки Windows Update отображает вместо этого общее сообщение о проблеме «0x80070643 — ERROR_INSTALL_FAILURE».

Корень проблемы заключается в том, что при установке KB5034441 устанавливается новая версия Windows Recovery Environment (WinRE), которая устраняет уязвимость, связанную с BitLocker. Но Windows 10 создает раздел размером около 500 МБ, а этого недостаточно для поддержки нового образа Windows RE (winre.wim), что приводит к возникновению 0x80070643 при попытке установить патч.

Единственное решение, которое специалисты Microsoft предлагают на данный момент, — вручную создать в системе раздел восстановления большего размера, чтобы места для установки обновления точно было достаточно. В компании предлагают использовать для этого подробную инструкцию.

Но в силу того, что уязвимость, которую исправляет KB5034441, требует физического доступа к устройству, а связанные с ней риски невелики, можно попросту дождаться готового решения от Microsoft, так как в скором времени компания может предложить автоматизированный способ создания раздела Windows Recovery большего размера.