Компания MUSO, специализирующаяся на защите авторских прав и борьбе с пиратством, и консалтинговая фирма Kearney представили отчет об активности цифровых пиратов в 2023 году. По их данным, за прошедший год в мире был зарегистрирован 141 миллиард посещений пиратских сайтов, что на 12% больше, чем в 2019 году.

Не совсем ясно, по какой причине для сравнения в отчете используется 2019 год. Так, количество посещений пиратских ресурсов выросло примерно на 10%, если сравнивать их с ранее опубликованными данными за 2022 год.

Исследование MUSO и Kearney сосредоточено исключительно на видеопиратстве и охватывает более 730 000 фильмов и сериалов, а также большое количество пиратских сайтов. В числе последних есть и сайты, предлагающие пиратский софт и музыку, но исследователи учитывали только посещения, связанные с видеоконтентом, который традиционно представляет собой самую популярную категорию.

Наибольшей популярностью, как и в предыдущее годы, пользуется кино- и телеконтент, на который приходится 65% посещений. Второе место занимает аниме с 15% посещений, а за ним следуют прямые спортивные трансляции (9%) и традиционное линейное (linear) телевиденье (1%).

Как и в предыдущие годы, США лидируют по абсолютному количеству посещений пиратских сайтов, однако теперь серьезную конкуренцию США начала составлять Индия. Это неудивительно, учитывая, что Индия является страной с самым большим населением (более 1,4 млрд человек), но также здесь играет роль и рост проникновения интернета.

В итоге, по данным специалистов, в 2023 году США и Индия разделили между собой первое место: на обе страны приходится по 11% от общего числа посещений пиратских сайтов. При этом за год уровень пиратства в Индии вырос на 80%, так что в 2024 году она имеет все шансы обогнать США. Замыкают четверку лидеров Россия (6%) и Великобритания (3%).

Также исследователи сообщают, что в Европе на душу населения приходится 34 посещения пиратских сайтов, а за ней следует Северная Америка с 26 посещениями. Южной Америке этот показатель значительно ниже — 13 посещений, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе и вовсе только 5 посещений на душу населения.

При этом следует отметить, что данные в отчете относятся лишь к регулярным посещениям пиратских сайтов. То есть большая часть постоянно развивающейся пиратской экосистемы, включая специализированные пиратские приложения и нелегальное IPTV, в эту статистку не входят.