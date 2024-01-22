В прошлом году Роскомнадзор ограничил доступ или заблокировал в прошлом году почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом, тогда как годом ранее их было лишь 485 000. Участники рынка связывают эти изменения с уходом западных мейджоров из страны, а также увеличением интереса к российским фильмам и сериалам.

«Известия» сообщают, что, по информации Роскомнадзора, за все время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 млн ссылок. Представители регулятора напомнили, что «в настоящее время для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав», но к владельцу сайта по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности за незаконное использование им объектов авторских и смежных прав.

Как сообщил журналистам президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин, количество нелегального контента будет расти и дальше, если крупные западные правообладатели продолжит некорректно относиться к российскому пользователю. По его словам, если сам правообладатель не защищает свой контент от пиратства, то никто за него не обязан это делать.

По словам Злобина, два-три года назад в России наблюдалась иная ситуация — тогда были пользователи, которые привыкли покупать легально, но сейчас же западные мейджоры потеряли таких потребителей. Эксперт отмечает, что они фактически приучили российских клиентов получать нужный контент бесплатно, и это своего рода ответ на санкции и некорректное отношение.

Руководитель отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергея Василенко добавляет, что рост числа пиратских сайтов может быть связан и с ростом рынка стримингов. По его словам, если обратить внимание на структуру медиапотребления в интернете, то просмотр видеоконтента в находится на втором месте после социальных сетей.