Аналитики «Лаборатории Касперского» подсчитали, что в 2023 году объемы онлайн-мошенничества в России значительно выросли. Так, количество фишинговых и скам-ссылок в рунете, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом.

Исследователи пишут, что одна из наиболее распространенных целей фишеров в России в течение года — аккаунты людей в мессенджерах. Злоумышленники часто атаковали их в рамках многоступенчатых схем телефонного мошенничества и для реализации фишинговых атак на пользователей из списка контактов жертв.

«Сегодня мы не видим предпосылок к тому, чтобы объемы фишинга и скама в ближайшее время снизились. Наоборот, злоумышленники продолжают развивать свои тактики и разрабатывать многоступенчатые схемы выманивания данных, например, ссылаться на сферу деятельности жертвы. Такие атаки значительно усложняются в случаях, когда начинаются с сообщения в мессенджере якобы от знакомого или сотрудника той же сферы или сопровождаются фальшивыми голосовыми сообщениями», — рассказывает Сергей Голованов, главный эксперт «Лаборатории Касперского».

Также в 2023 году в России увеличилось количество вредоносных ссылок — в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. К этой категории эксперты относят страницы, содержащие ссылки на вредоносные программы, а также интернет-ресурсы, необходимые для работы различных вредоносов.

Также отмечается, что на стабильно высоком уровне остаются объемы телефонного мошенничества. Так, в 2023 году 43% пользователей приложения Kaspersky Who Calls поступали звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество. При этом пик пришелся на ноябрь — в этом месяце 18,5% пользователей получали такие звонки. В целом с различными спам-звонками в 2023 году сталкивались 94% пользователей.