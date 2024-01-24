Mozilla объявила о создании нового issue-трекера, где будут фиксироваться все способы, которыми различные платформы ставят Firefox в невыгодное положение. Организация намерена и сотрудничать с поставщиками этих платформ (Apple, Google и Microsoft) для решения возникающих проблем.

Разработчики пишут, что браузеры уже давно стали основным шлюзом, который соединяющий людей с интернетом. Однако главенствующая роль браузеров побуждает доминирующих на рынке игроков контролировать, каким браузером пользуются люди.

«Правильный способ завоевать пользователей — это создать лучший продукт, но возможность пойти по кратчайшему пути может быть очень привлекательной. В результате компании уже давно используют свой контроль над устройствами и операционными системами, чтобы склонить ситуацию в пользу собственных браузеров, — пишут представители Mozilla. — Этот может проявляться по-разному. Например: затруднением загрузки и использования других браузеров, игнорированием или сбросом настроек браузера по умолчанию, ограничением возможностей для сторонних браузеров или требованием для сторонних браузеров использовать конкретный движок».

Сообщение организации гласит, что Mozilla много лет поддерживает диалог с производителями различных платформ, стремясь решать возникающие проблемы. Но теперь в организации сочли, что пришло время сделать эти проблемы публичными, а процесс более прозрачным.

«Поэтому сегодня мы представляем новый issue-трекер, где мы намерены документировать способы, с помощью которых платформы ставят Firefox в невыгодное положение, и взаимодействовать с поставщиками этих платформ для их решения», — пишут разработчики Firefox и призывают других разработчиков браузеров поступить аналогичным образом.

В конец своего послания представители Mozilla призвали Apple, Google и Microsoft взаимодействовать с ними через новый issue-трекер. В числе прочего, там уже перечислены такие проблемы, как запрет на сторонние браузерные движки в App Store, доступность API в iOS, плохое качество поиска в Android, если используется сторонний браузерный движок, а также тот факт, что многие функции Windows все равно используют Edge, даже если пользователь выбрал другой браузер по умолчанию.