Владельцы смартфонов Google Pixel массово сообщают о проблемах, возникающих после установки системного обновления Google Play от января 2024 года. Пользователи не могут получить доступ к внутренней памяти устройства, запускать приложения, открыть камеру, сделать скриншот и так далее.

О сбоях в работе устройств сообщают владельцы многих моделей Pixel, включая Google Pixel 5, 6, 6a, 7, 7a, 8 и 8 Pro, то есть проблема явно не ограничивается конкретной конфигурацией железа.

Первопричина возникновения багов полка неизвестна, но, судя по всему, это софтверная проблема, связанная с обновлением Google Play от января 2024 года, которую инженеры Google пока не выявили и не устранили, хотя представители компании сообщили, что уже занимаются изучением этого вопроса.

На данный момент большинство возможных решений проблемы предлагают сами пострадавшие пользователи, однако все они не устраняют проблему полностью. Некоторые люди и вовсе пишут, что проблема решается только сбросом к заводским настройкам, но в этом случае все данные на устройстве будут потеряны.

«Я удивлен, почему об этом не трубят на каждом углу, требуя от Google исправлений. Тратить столько денег на телефон, который становится непригодным для использования из-за обновления, крайне неприятно», — пишет один из пострадавших на форумах поддержки Google Pixel.

Издание Bleeping Computer напоминает, что в этом месяце Google выпустила системное обновление Play для Android 10, представив его как новый способ доставки важных обновлений безопасности, улучшений и защиты системных компонентов на устройства, не использующие последний уровень патчей, а также для устройств, поддержка которых уже прекращена.

То есть обновления поставляются напрямую Google, минуя OEM-вендоров, и призваны обеспечить совместимость старых версий Android с более современными приложениями и сервисами Google, а также их относительную безопасность.

В случае со смартфонами Pixel, Google, похоже, развертывала обновление поэтапно, и поэтому не все владельцы устройств успели получить проблемный апдейт. Так что всем, кто еще использует обновление от 1 ноября 2023 года, рекомендуется оставаться на нем и отложить установку январского обновления до прояснения ситуации.

Журналисты отмечают, что в октябре прошлого года у владельцев Pixel уже возникали похожие проблемы. Тогда ошибки в памяти, появившаяся с системным обновлением Play, привела к полному выходу смартфонов из строя. В итоге Google решила проблему с доступом медиахранилищу и постоянными перезагрузками, выпустив обновление 7 ноября 2023 года. Однако к тому времени многие пользователи уже прибегли к сбросу до заводских настроек, в результате потеряв все свои данные.