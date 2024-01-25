В начале текущей неделе Microsoft сообщила, что ее корпоративную почту взломала русскоязычная хак-группа Midnight Blizzard (она же Nobelium, APT29 и Cozy Bear), причем хакеры пробыли в системе больше месяца. Теперь об аналогичной атаке заявила и Hewlett Packard Enterprise (HPE), тоже пострадавшая от рук APT29.

В уведомлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), HPE сообщает, что хакеры из Midnight Blizzard, проникли в ее корпоративную почтовую среду Microsoft Office 365, чтобы похитить информацию у ИБ-специалистов, а также других сотрудников компании.

HPE заявляет, что 12 декабря 2023 года ей стал известно о том, что хакеры взломали ее облачную почтовую еще в мае 2023 года.

«Основываясь на результатах расследования, мы полагаем, что в мае 2023 года злоумышленники получили доступ к данным небольшого числа почтовых ящиков HPE, принадлежащих сотрудникам отделов кибербезопасности, маркетинга, бизнес-сегментов и других подразделений, а затем похитили эти данные», — гласит документ.

Хотя HPE заявляет, что расследование инцидента еще не завершено, в компании считают, что атака связана с предыдущей компрометацией, так же произошедшей в мае 2023 года. Тогда злоумышленники получили доступ к серверу SharePoint компании и похитили файлы.

Также в заявлении отмечается, что похищенная информация ограничивалась только теми данными, которые содержались в почтовых ящиках пострадавших пользователей. Однако что именно могло попасть в руки хакеров, не уточняется.

Представители HPE сообщили СМИ, что им неизвестно, связан ли этот инцидент с недавней компрометацией Microsoft.

Напомним, что злоумышленники проникли в почтовую среду Microsoft еще в ноябре 2023 года, после того как провели успешную брутфорс-атаку типа password spray (перебор ранее скомпрометированных или часто используемых паролей) и получили доступ к тестовой учетной записи старого непроизводственного тенанта.

Хакеры провели в системе больше месяца и скомпрометировали электронную почту руководителей Microsoft, сотрудников юридического отдела и специалистов по кибербезопасности.