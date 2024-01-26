В этом году международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE пройдет в пятый раз. Организаторы уже определили даты и город проведения мероприятия — конференция состоится в Москве, 22-23 августа 2024 года.

Организаторы сообщают, что OFFZONE 2024 объединит самых разных представителей профессионального комьюнити: специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, независимых исследователей, преподавателей и студентов. На конференции спикеры расскажут об изменениях в ландшафте киберугроз, а также продемонстрируют новые подходы и инструменты для выстраивания кибербезопасности.

Также ожидается, что помимо экспертных докладов, участникам будут предложены воркшопы и много интерактива. Например, желающие смогут попробовать свои силы в поиске уязвимостей, поучаствовать в хак-квестах и даже сделать татуировку на память.

Кроме того, традиционно можно будет спаять аддон, чтобы кастомизировать свой бейдж (участники напаивают на бейджи дисплеи, ИК-приемники и другие интересные штуки прямо на мероприятии). Каждый год дизайн бейджа меняется, и постоянные участники OFFZONE уже собрали целую коллекцию.

Как обычно, мероприятие будет проходить исключительно в очном формате, то есть без онлайн-трансляции.