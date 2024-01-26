Xakep #296. Вирусы против Windows
В этом году международная конференция по практической кибербезопасности OFFZONE пройдет в пятый раз. Организаторы уже определили даты и город проведения мероприятия — конференция состоится в Москве, 22-23 августа 2024 года.
Организаторы сообщают, что OFFZONE 2024 объединит самых разных представителей профессионального комьюнити: специалистов по кибербезопасности, разработчиков, инженеров, независимых исследователей, преподавателей и студентов. На конференции спикеры расскажут об изменениях в ландшафте киберугроз, а также продемонстрируют новые подходы и инструменты для выстраивания кибербезопасности.
Также ожидается, что помимо экспертных докладов, участникам будут предложены воркшопы и много интерактива. Например, желающие смогут попробовать свои силы в поиске уязвимостей, поучаствовать в хак-квестах и даже сделать татуировку на память.
Кроме того, традиционно можно будет спаять аддон, чтобы кастомизировать свой бейдж (участники напаивают на бейджи дисплеи, ИК-приемники и другие интересные штуки прямо на мероприятии). Каждый год дизайн бейджа меняется, и постоянные участники OFFZONE уже собрали целую коллекцию.
Как обычно, мероприятие будет проходить исключительно в очном формате, то есть без онлайн-трансляции.
«В 2022 году OFFZONE объединил более 2000 участников, а в 2023 году на площадке собрались более 2500 человек. В этом году мы поставили планку в 2500 билетов, чтобы конференция сохраняла свой изначальный характер камерного комьюнити-мероприятия. Мы рады, что OFFZONE становится центром притяжения для комьюнити кибербеза и одним из ключевых событий года для отрасли», — говорит Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE.