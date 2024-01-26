Группа депутатов во главе с главой комитета по информполитике Александром Хинштейном внесла в Госдуму законопроект, который предлагает передать полномочия по блокировке «зеркал» пиратских сайтов (копиями уже заблокированных пиратских сайтов) от Минцифры, проводящего экспертизу, напрямую Роскомнадзору (РКН).

В своем Telegram-канале Хинштейн пишет, что эти изменения позволят сократить процедуру ограничения доступа к таким сайтам до двух суток.

«Мы также предлагаем распространить на все поисковые системы обязанность удалять из поисковой выдачи такие “зеркала”: сегодня — это обязаны делать только «поисковики», распространяющие рекламу в российском сегменте интернета», — добавил председатель комитета.

Сейчас процесс блокировки «зеркал» происходит в три этапа. Сначала информация о пиратском ресурсе направляется в Минцифры, которое в течение суток проводит экспертизу. Затем копия решения министерства направляется владельцу пиратского сайта и в Роскомнадзор. После этого ведомство обращается к провайдерам хостинга, операторам связи и поисковикам, которые в течение суток после распоряжения РКН должны ограничить доступ к «зеркалу» и прекратить выдачу данных о нем в интернете.

Александр Хинштейн не уточнил, как в текущих условиях можно обязать иностранные поисковики соблюдать российские законы. «Мы вводим ответственность, а дальше будем думать, в том числе о мерах за неисполнение»,— цитирует Хиншнейна «Коммерсант».

Заместитель главы комитета Антон Горелкин объясняет необходимость новых мер защитой пользователей от деструктивного контента и заботой об онлайн-кинотеатрах:

«Считаю, что эта мера не только защитит российских пользователей от опасного и деструктивного контента, который пираты проталкивают вместе с голливудскими новинками, но и даст возможность российским онлайн-кинотеатрам делать еще более интересные продукты и совершенствовать свои платформы», — пишет Горелкин в воем Telegram-канале.

Как рассказал журналистами управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов, современные пираты хорошо осведомлены о правовых рисках своей деятельности, и у них есть запасная инфраструктура (в том числе домены) на случай блокировки.