По подсчетам аналитиков компании Chainalysis, в 2023 году в результате взломов различных криптовалютных платформ были украдены активы на общую сумму 1,7 млрд долларов США.

Отчет компании гласит, что общая сумма средств, потерянных в результате хакерских атак в прошлом году, значительно снизилась по сравнению с 3,7 млрд долларов, украденными в 2022 году, и 3,3 млрд долларов, украденными в 2021 году. Однако количество инцидентов при этом увеличилось: с 219 в 2022 году до 231 в 2023 году.

В Chainalysis полагают, что падение «прибыли» хакеров, связано с атаками, направленными на DeFi-системы. Так, в 2023 году в ходе DeFi-атак злоумышленники похитили 1,1 млрд долларов (по сравнению с 3,1 млрд долларов в 2022 году), то есть на 64 % меньше по сравнению с предыдущим годом.

Среди наиболее крупных взломов прошлого года исследователи перечислили атаки на Euler Finance (ущерб составил 197 млн долларов), Mixin Network (200 млн долларов), Poloniex Exchange (130 млн долларов), HTX (113,3 млн долларов), Curve Finance (73,5 млн долларов), CoinEx (43 млн долларов) и Kyber Network (54,7 млн долларов).

Отдельное внимание в своем отчете исследователи уделили и северокорейским «правительственным» хакерам. Считается, что они активно похищают и отмывают криптовалюту, а затем полученные средства используются властями для финансирования военных программ.

Эксперты Chainalysis подсчитали, что в прошлом году северокорейские хакеры украли около одного миллиарда долларов, что намного меньше, чем 1,7 млрд долларов в 2022 году. Однако общее количество атак, связанных с северокорейскими группировками, возросло с 15 в 2022 году до 20 в 2023 году.