ФБР и немецкая полиция получили доступ примерно к 50 000 биткоинов (около двух миллиардов долларов США), принадлежавших операторам пиратского портала Movie2k, который закрылся еще в 2013 году.

Исторически пираты были одними из первых, кто стал использовать криптовалюту. Например, The Pirate Bay начал принимать пожертвования в биткоинах еще в 2013 году. Тогда один биткоин стоил около 120 долларов (а не 43 000 долларов, как сейчас).

Movie2K тоже был одним из пиратских сайтов, который проявил интерес к биткоину еще в те годы. В период своего рассвета сайт, работавший с 2008 по 2013 год, был крупнейшим пиратским порталом в немецкоязычных странах. И он приносил неплохой доход своим операторам, часть которого хранилась в криптовалюте.

Однако операторы сайта так и не успели потратить большую часть этих денег. Сайт неожиданно закрылся весной 2013 года. Тогда многие подозревали, что у ресурса возникли проблемы с законом, что подтвердилось спустя годы, когда в 2020 году полиция Дрездена объявила о двух арестах. При этом закрытие ресурса произошло после судебного иска от Американской киноассоциации (MPAA).

Стоит отметить, что Movie2k работал «серой» зоне, предоставляя пользователям ссылки для потоковой передачи или загрузки фильмов и сериалов, но не размещая какие-либо материалы, защищенные авторским правом, на собственных страницах. Однако Movie2k все равно столкнулся с серьезными юридическими проблемами и проверками со стороны властей, что в итоге привело к блокировкам на уровне интернет-провайдеров и вынудило операторов сайта неоднократно поменять домены.

Когда в 2020 году вдруг появились новые подробности о давно устаревшем деле, это удивило многих. Но куда большим сюрпризом стало объявление полиции о том, что у операторов сайта изъяли 29,7 млн долларов в биткоинах. Но еще тогда правоохранители предполагали, что у операторов Movie2K было гораздо больше криптовалюты.

На этой неделе полиция Дрездена обнародовала новую информацию, свидетельствующую о том, что эти предположения оказались верны.

В результате расследования, проведенного Генеральной прокуратурой Дрездена, полицией Саксонии и местным налоговым управлением (INES), в начале января 2024 года у бывших операторов Movie2K были изъяты около 50 000 биткоинов. То есть более 2 миллиардов долларов по текущему курсу, что делает эту конфискацию крупнейшей в истории. Сообщается, то немецкие власти получили помощь от экспертов-криминалистов ФБР, чтобы обеспечить безопасность этих активов.

«Биткоины были изъяты после того, как обвиняемые добровольно перевели их на официальные кошельки, предоставленные Федеральным управлением уголовной полиции. Окончательное решение об их использовании еще не принято», — сообщают власти.

Согласно обнародованной теперь информации, операторы Movie2K «заработали» эти деньги с помощью рекламы и различных махинаций с подпиской.

Интересно, что операторы сайта далеко не всегда получали платежи сразу в биткоинах. Дело в том, что они сами регулярно покупали криптовалюту, предполагая, что ее будет труднее отследить и конфисковать. Так, владельцы Movie2K начали конвертировать свои доходы в биткоины еще в 2012 году, когда стоимость BTC составляла всего несколько долларов США.

Как отмечает теперь издание Torrent Freak, бывшие операторы Movie2K (40-летний немец и 37-летний поляк) все еще остаются под следствием по обвинениям в нарушении авторских прав и отмывании денег. Неясно, все ли биткоины Movie2K были изъяты властями теперь, или у бывших операторов пиратского сайта где-то хранится еще криптовалюта.