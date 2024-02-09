Европейское подразделение автопроизводителя Hyundai Motor (Hyundai Motor Europe) подверглось атаке вымогательской группировки Black Basta. Хакеры утверждают, что похитили три терабайта корпоративных данных.

Издание Bleeping Computer сообщает, что впервые узнало о хакерской атаке еще в начале января 2024 года, но когда журналисты связались с представителям Hyundai, им ответили, что у компании просто возникли технические проблемы, которые скоро будут исправлены. Лишь после того как журналисты поделились с компанией дополнительной информацией о краже данных, в Hyundai подтвердили, что подверглись кибератаке.

«Hyundai Motor Europe проводит расследование по делу о несанкционированном доступе третьей стороны к ограниченной части сети Hyundai Motor Europe, — сообщили в компании. — Наше расследование продолжается, и мы тесно сотрудничаем с внешними экспертами по кибербезопасности и юристами. Соответствующие местные органы власти так же уведомлены об инциденте».

Компания не уточнила, какой именно атаке она подверглась, но BleepingComputer сообщает, что операторы Black Basta провели атаку на Hyundai Motor Europe в начале января и заявляют, что похитили у компании 3 ТБ данных. На изображении, полученном изданием, злоумышленники продемонстрировали скриншоты папок, которые якобы были украдены из многочисленных Windows-доменов, включая KIA Europe.

Хотя неизвестно, какая именно информация была похищена, названия папок указывают на то, что она относится к различным подразделениям компании, включая юридический отдел, отдел продаж, отдел кадров, бухгалтерию, ИТ-отдел и менеджмент.