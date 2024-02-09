Xakep #297. Язык самолетов
Европейское подразделение автопроизводителя Hyundai Motor (Hyundai Motor Europe) подверглось атаке вымогательской группировки Black Basta. Хакеры утверждают, что похитили три терабайта корпоративных данных.
Издание Bleeping Computer сообщает, что впервые узнало о хакерской атаке еще в начале января 2024 года, но когда журналисты связались с представителям Hyundai, им ответили, что у компании просто возникли технические проблемы, которые скоро будут исправлены. Лишь после того как журналисты поделились с компанией дополнительной информацией о краже данных, в Hyundai подтвердили, что подверглись кибератаке.
«Hyundai Motor Europe проводит расследование по делу о несанкционированном доступе третьей стороны к ограниченной части сети Hyundai Motor Europe, — сообщили в компании. — Наше расследование продолжается, и мы тесно сотрудничаем с внешними экспертами по кибербезопасности и юристами. Соответствующие местные органы власти так же уведомлены об инциденте».
Компания не уточнила, какой именно атаке она подверглась, но BleepingComputer сообщает, что операторы Black Basta провели атаку на Hyundai Motor Europe в начале января и заявляют, что похитили у компании 3 ТБ данных. На изображении, полученном изданием, злоумышленники продемонстрировали скриншоты папок, которые якобы были украдены из многочисленных Windows-доменов, включая KIA Europe.
Хотя неизвестно, какая именно информация была похищена, названия папок указывают на то, что она относится к различным подразделениям компании, включая юридический отдел, отдел продаж, отдел кадров, бухгалтерию, ИТ-отдел и менеджмент.