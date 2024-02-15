Разработчики браузера DuckDuckGo представили новую функцию Sync & Backup, защищенную сквозным шифрованием. Это должно позволить пользователям безопасно синхронизировать закладки, пароли и настройки Email Protection между несколькими устройствами.

Sync & Backup не требует от пользователей наличия учетной записи или входа в существующие аккаунты, а благодаря сквозному шифрованию DuckDuckGo не имеет доступа к передаваемым данным.

Так, чтобы синхронизировать данные между различными устройствами, на которых работает DuckDuckGo, нужно зайти в настройки браузера, выбрать Sync & Backup и перейти в раздел синхронизации с другими устройствами (Sync With Another Device). Откроется страница с QR-кодом и текстовым кодом, которые можно использовать для синхронизации. Так, мобильные устройства могут использовать QR-код, а пользователям десктопов понадобится ввести предоставленный буквенно-цифровой код.

Кроме того, браузер сгенерирует PDF-документ, содержащий коды восстановления, необходимые для получения данных в случае повреждения или кражи главного устройства, а также при добавлении новых.

«Ваш код восстановления содержит уникальный, локально сгенерированный ключ шифрования, который защищает ваши данные от всех, включая нас, — поясняют в DuckDuckGo. — Если вы потеряете свои устройства, код восстановления станет единственным способом получения доступа к вашим данным с нового телефона или компьютера».

Новая функция доступна в последней версии браузера DuckDuckGo для Windows, macOS, iOS и Android, поэтому синхронизация может работать только между устройствами под управлением этих ОС.

Разработчики DuckDuckGo пишут, что одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются пользователи при переходе с Chrome или других браузеров, это хранение паролей, закладок и данных без их раскрытия. Новая система синхронизации и резервного копирования позволяет сделать процесс переноса данных на новые устройства конфиденциальным.

«Наш встроенный менеджер паролей хранит и шифрует ваши пароли локально на вашем устройстве. Наша приватная синхронизация обладает сквозным шифрованием, — объясняют в DuckDuckGo. — При использовании приватной синхронизации ваши данные остаются надежно зашифрованными в течение всего процесса синхронизации, поскольку уникальный ключ, необходимый для их расшифровки, хранится только на ваших устройствах. Ваши пароли полностью недоступны никому, кроме вас. В том числе и нам: DuckDuckGo не может получить доступ к вашим данным».

Чтобы помешать третьи лицами получить доступ к чужим настройкам Sync & Backup и синхронизировать свое устройство с чужим DuckDuckGo, потребуется ввести пароль для синхронизации, как показано на скриншоте ниже.