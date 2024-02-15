Немецкая компания Varta AG заявляет, что подвергалась кибератаке, из-за которой пришлось отключить часть ИТ-систем, что в итоге привело к остановке производства на заводах.

Varta — производитель элементов питания для автомобильного, потребительского и промышленного секторов, частично принадлежащий Energizer Holdings. Годовой доход компании превышает 875 млн долларов США.

Компания сообщает, что в начале текущей недели хакеры атаковали часть ее ИТ-инфраструктуры, что привело к серьезному сбою в работе пяти производственных подразделений.

«Вечером 12 февраля 2024 года, группа компаний Varta подверглась кибератаке, затронувшей часть IT-систем, — говорится в пресс-релизе. — Инцидент затронул пять производственных предприятий и административный отдел. В целях безопасности ИТ-систем и производств они были временно остановлены и отключены от интернета».

В настоящее время масштабы инцидента еще изучаются, и пока неясен размер ущерба, нанесенного компании. Представители Varta заявляют, что сейчас их приоритетной задачей является обеспечение целостности данных, и предпочитают использовать упреждающие отключения, которые могут помочь локализовать инцидент.

В компании подчеркивают, что уже сформировали целевую группу, состоящую из экспертов по кибербезопасности и специалистов по киберкриминалистике, которые будут помогать в восстановлении систем.

Хотя инцидент имеет все признаки вымогательской атаки, официальных подтверждений этому пока нет, и ни одна хак-группа не взяла на себя ответственность за этот взлом.

Остановка производства на пяти заводах и отсутствие конкретных сроков восстановления нормальной работы привели к тому, что после сообщения о кибератаке стоимость акций Varta упала на 4,75%.