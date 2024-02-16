Новый троян для iOS и Android, получивший название GoldPickaxe, использует социальную инженерию, вынуждая жертв сканировать свои лица и документы, удостоверяющие личность. Исследователи Group-IB полагают, что потом эти данные используются для создания дипфейков и несанкционированного доступа к банковским счетам.

Подчеркивается, что малварь обманом, помощью социальной инженерии заставляет людей раскрыть свое лицо. То есть GoldPickaxe не перехватывает данные Face ID и не использует какие-либо уязвимости в мобильных ОС.

По словам исследователей, новая малварь является частью вредоносного арсенала китайской хак-группы GoldFactory, которая также ответственна за создание таких угроз как GoldDigger, GoldDiggerPlus и GoldKefu. Атаки этой группировки обычно направлены на Азиатско-Тихоокеанский регион (в частности, на Таиланд и Вьетнам).

Сообщается, что распространение GoldPickaxe началось в еще октябре 2023 года, и малварь активна до сих пор.

Как правило, жертвы получают фишинговые письма или сообщения в мессенджере LINE, написанные на их родном языке. В них мошенники выдают себя за представителей государственных органов и служб, обманом вынуждая пользователей установить вредоносные приложения. Например, Digital Pension, размещенное на сайтах, маскирующихся под официальный магазин Google Play.

При этом пользователям iOS (iPhone) злоумышленники предлагали перейти по URL-адресу Apple TestFlight (платформа помощи разработчикам в распространении бета-версий приложений для тестирования в iOS), что позволяло обойти защитные механизмы. Когда Apple удалила TestFlight-приложение, злоумышленники переключились использование Mobile Device Management (MDM), что позволяло им получить контроль над устройствами целей.

После установки трояна на мобильное устройство он работает в полуавтономно, в основном производя все манипуляции в фоновом режиме. Исследователи пишут, что малварь перехватывала биометрические данные о лице жертвы, входящие SMS-сообщения, запрашивала документы, удостоверяющие личность, и проксировала сетевой трафик через зараженное устройство с помощью MicroSocks.

На iOS-устройствах GoldPickaxe использует канал веб-сокета для получения следующих команд:

heartbeat : пинг управляющего сервера;

: пинг управляющего сервера; init : отправить информацию об устройстве на управляющий сервер;

: отправить информацию об устройстве на управляющий сервер; upload_idcard : запросить изображение документа, удостоверяющего личность;

: запросить изображение документа, удостоверяющего личность; face : попросить жертву сделать фото своего лица;

: попросить жертву сделать фото своего лица; upgrade : отображение фальшивого сообщения «устройство используется» (device in use), чтобы работа не прервалась;

: отображение фальшивого сообщения «устройство используется» (device in use), чтобы работа не прервалась; album : синхронизация данных фотобиблиотеки (слив данных в облачное хранилище);

: синхронизация данных фотобиблиотеки (слив данных в облачное хранилище); again_upload : повторная попытка отправки видео с лицом жертвы в облако;

: повторная попытка отправки видео с лицом жертвы в облако; destroy: прекратить работу.

При этом в Group-IB отмечают, что Android-версия малвари совершает даже больше вредоносных действий, так как устройства Apple обладают более строгими защитными ограничениями.

Например, на Android GoldPickaxe может выполнять команды для доступа к SMS, навигации по файловой системе, имитировать касания экрана, воровать 100 последних фотографий из альбома жертвы, загружать и устанавливать дополнительные пакеты, а также отправлять фальшивые уведомления. Кроме того, на Android троян использует более 20 фальшивых приложений для маскировки.

Полученные таким образом документы и биометрические данные жертв используются операторами GoldPickaxe для последующего создания дипфейков и банковского мошенничества, полагают в Group-IB. Дело в том, что еще в прошлом году полиция Таиланда предупреждала о таких мошеннических схемах. Многие финансовые учреждения в стране стали использовать биометрические проверки для транзакций свыше определенной суммы (а Вьетнам намерен ввести аналогичные ограничения к апрелю 2024 года), поэтому злоумышленники начали охотиться за биометрическими данными пользователей.