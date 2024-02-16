Хотя исходно Windows 11 имела весьма серьезные системные требования, на сегодняшний день пользователи научились успешно обходить почти все сложности, и практически ничто не препятствовало запуску Windows 11 на старом железе. Однако теперь ситуация может измениться из-за малоизвестной инструкции под названием POPCNT.

Как известно, Windows 11 может работать практически на любом 64-разрядном ПК, на котором запускается Windows 10, и ее успешно устанавливали на старые машины времен Windows XP, построенные на Core 2 Duo.

Но ситуация меняется в Windows 11 24H2, которую Microsoft начала тестировать в начале этого февраля 2024 года. Исследователь под ником Bob Pony пишет в X (бывшей Twitter), что последние сборки Windows 11 отказываются загружаться на старых процессорах, не поддерживающих инструкцию POPCNT (Population count), которая используется для «подсчета количества битов в машинном слове».

Неясно, почему POPCNT вдруг стала необходимой, но, похоже, что ядро Windows, сетевые и USB-драйверы, а также другие основные системные файлы в Windows 11 24H2 теперь требуют ее использования.

В современных x86 процессорах POPCNT входит в набор инструкций SSE4. Так, в процессорах Intel инструкция появилась как часть SSE4.2 в Core первого поколения (архитектура Nehalem). В процессорах AMD POPCNT включена в состав SSE4a, и впервые появилась в Phenom, Athlon и Sempron на базе архитектуры K10. Упомянутые архитектуры появились в 2008 и 2007 годах.

Таким образом, старые системы 2000-х годов, времен Intel Core 2 Duo и Athlon 64, лишаются возможности работать с Windows 11 (которая, впрочем, никогда не поддерживалась для них официально).

Конечно, эти изменения в основном затронут любителей ретро-компьютеров, а не пользователей реальных систем. А энтузиасты со временем могут найти способ обойти новое ограничение. Например, Windows 10 и 11 не должны загружаться на машинах без поддержки SSE2, но в итоге этот запрет обошли.

Также стоит отметить, что сборки Insider — это не финальный продукт, и ситуация может измениться в будущем, когда 24H2 станет общедоступной.

Хотя в системных требованиях Windows 11 перечислены тактовая частота процессора, объем оперативной памяти, параметры накопителя и так далее, на деле системные требования давно стали более сложными. Например, похоже, что требования Windows 11 к процессору (Intel Core 8-го поколения или новее, или AMD Ryzen 2000-й серии или новее) частично обусловлены необходимостью поддержки защитной функции Mode-based execution control (MBEC), которая улучшает некоторые механизмы защиты целостности памяти. Ни один производитель процессоров не упоминает в своих рекламных материалах POPCNT или MBEC, но работа Windows в современных условиях зачастую зависит именно от таких функций.