Двух граждан Китая признали виновными в передаче Apple более 5000 поддельных iPhone (на сумму более 3 млн долларов США) с целью их последующей замены на настоящие устройства. Теперь мошенникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Преступная схема строилась на том факте, что компания Apple предоставляет пользователям годовую гарантию на новые iPhone, позволяя возвращать неисправные устройства для бесплатной замены. Кроме того, Apple предлагает дополнительные страховые планы, позволяющие расширить этот гарантийный срок.

Компания предлагает несколько способов передачи неисправных iPhone для ремонта или замены. Среди вариантов: бесплатная доставка телефона в Apple через UPS, посещение розничного магазина Apple или обращение в авторизованный ремонтный и сервисный центр.

Министерство юстиции США сообщает, что в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года Хаотянь Сунь (Haotian Sun) и Пэнфэй Сюэ (Pengfei Xue), а также их соучастники Вэнь Цзинь Гао (Wen Jin Gao) и Дянь Луо (Dian Luo), злоупотребили этим сервисом Apple, стремясь поменять как можно больше фальшивых iPhone на настоящие.

«Целью данного мошенничества было незаконное обогащение участников сговора, путем обманного получения от Apple подлинных iPhone после предоставления Apple фальшивых iPhone для ремонта и замены», — говорится в обвинительном заключении.

Власти установили, что мошенники отправляли поддельные устройства из Гонконга на ящики агентств по приему коммерческой почты (CMRA) в отделениях UPS. Причем ящики были открыты с использованием настоящих водительских прав и университетских удостоверений личности.

Затем Сунь и Сюэ сдавали фальшивые iPhone с поддельными серийными номерами и IMEI в розничные магазины Apple или авторизованным поставщикам, а взамен получали от компании новые смартфоны. После этого настоящие устройства отправлялись обратно в Гонконг, другим участникам мошеннической схемы для последующей продажи. В общей сложности Apple было передано около 5000 фальшивых iPhone, и убытки компании оцениваются в 3 млн долларов США.

Однако такая активность не могла долго оставаться незамеченной, и американские почтовые инспекторы арестовали мошенников еще в декабре 2019 года. На этой неделе суд присяжных признал Сунь и Сюэ виновными в мошенничестве с почтовыми отправлениями, а также в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почтовых отправлений. Теперь каждому из них грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Вынесение приговора назначено на 21 июня 2024 года.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай. Еще в 2019 году нескольким людям в Калифорнии были предъявлены аналогичные обвинения, так как они сдали Apple около 10 000 поддельных смартфонов и iPad, вынудив компанию поменять их на настоящие.