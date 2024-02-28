По информации израильской газеты Globes, хуситы из радикального йеменского движения «Ансар Аллах» повредили до четырех коммуникационных подводных кабелей в Красном море, которые связывают Азию, Европу и Африку. Повреждение кабелей грозит заметными сбоями в работе интернет-коммуникаций между Европой и Азией.

Среди поверженных издание перечислило кабели компаний AAE-1 (соединяет Восточную Азию с Европой через Египет), Seacom (соединяет Европу, Африку, Индию и Южную Африку), EIG (соединяет Южную Европу с Египтом, Саудовской Аравией, Джибути, ОАЭ и Индией) и TGN (соединяет США и Великобританию), проложенные по дну между Саудовской Аравией и Джибути.

Журналисты сообщают, что на ремонт кабелей потребуется не менее двух месяцев, и теперь пострадавшие компании будут вынуждены искать исполнителей, которые согласятся выполнить работы по восстановлению (скорее всего, предлагая высокую премию за риски, связанные с работой в неспокойном регионе).

Globes утверждает, что повреждение кабелей привело к серьезным перебоям в работе в интернет-коммуникации между Европой и Азией, и больше всего пострадали страны Персидского залива и Индия. Тем не менее, общий ущерб издание оценивает как некритичный, так как через этот же регион проложены и другие кабели, соединяющие Азию, Африку и Европу.