Хак-группа Mogilevich утверждает, что взломала компанию Epic Games, похитив 189 ГБ данных, включая email-адреса, пароли, полные имена, платежные данные, исходные коды и так далее. Представители Epic Games сообщили СМИ, что не обнаружили никаких доказательств взлома и кражи данных.

Вымогательская группировка Mogilevich появилась на сцене сравнительно недавно. Хакеры утверждают, что они работают по принципу Ransomware-as-a-Service («Вымогатель-как-услуга»), нанимая других злоумышленников для сотрудничества. Однако пока эксперты не обнаружили ни одного образца шифровальщика Mogilevich, хотя группа заявляет, что взломала множество организаций, включая Министерство иностранных дел Ирландии и компанию Infinity USA.

В отличие от других вымогателей, Mogilevich не делится образцами украденных у жертв данных и утверждает, что продает информацию только проверенным покупателям напрямую. Такое отсутствие доказательств заставляет многих ИБ-исследователей предполагать, что хакеры пытаются обмануть своих покупателей с помощью поддельных данных.

Ранее на этой неделе Mogilevich заявили о взломе Epic Games, но традиционно не предоставили никаких доказательств атаки. Как сообщило издание Bleeping Computer, поговорившее с хакерами, те надеются выручить за якобы украденные данные 15 000 долларов США, но готовы поделиться образцами файлов только с теми, кто докажет наличие криптовалютных активов для совершения покупки. Хакеры говорят, что уже предоставили образцы трем людям, которые доказали, что обладают нужными средствами.

Представители Epic Games сообщили изданию, что проводят расследование, но пока не обнаружили никаких признаков кибератаки или кражи данных.