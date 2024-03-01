Американская компания Cencora, занимающаяся распространением фармацевтических препаратов, сообщила, что пострадала от атаки хакеров. Злоумышленники похитили данные из корпоративных ИТ-систем.

Компания Cencora, ранее известная как AmerisourceBergen, специализируется на фармацевтических услугах, предоставляя услуги и решения для врачебных кабинетов, аптек и ветеринарных клиник. Выручка компании в 2023 финансовом году составила 262,2 млрд долларов, а штат сотрудников насчитывает около 46 000 человек.

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Cencora сообщила, что подверглась кибератаке, которая привела к краже данных.

«21 февраля 2024 года Cencora, Inc. узнала, что данные из ее ИТ-систем были похищены, причем некоторые из них могут содержать личную информацию, — гласит документ. — На момент подачи заявления инцидент не оказал существенного влияния на деятельность компании, и ее информационные системы продолжают работать. Компания еще не определила, может ли инцидент оказать заметное влияние на финансовые показатели и результаты деятельности компании».

Cencora подчеркивает, что инцидент был локализован вскоре после обнаружения подозрительной активности, и в настоящее время компания работает с правоохранительными органами, внешними ИБ-экспертами и юристами над его расследованием.

Хотя речь, скорее всего, идет о вымогательской атаке, пока ни одна хак-группа не взяла на себя ответственность за взлом на Cencora. Также в компании сообщили СМИ, что этот взлом не связан с недавней атакой на Optum, дочернюю компанию UnitedHealth Group, которая глубоко интегрирована с системой здравоохранения США и работает с электронными медицинскими картами, обработкой платежей, анализом данных в больницах, клиниках и аптеках. Атаку на Optum связывают с вымогательской группировкой BlackCat (ALPHV).