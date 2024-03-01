В популярном плагине LiteSpeed Cache для WordPress обнаружили уязвимость, которая позволяет неавторизованным пользователям повысить свои привилегии. LiteSpeed Cache используется для повышения производительности сайтов и насчитывает более пяти миллионов установок.

Как стало известно теперь, ошибка получила идентификатор CVE-2023-40000 и была устранена еще в октябре 2023 года в версии плагина 5.7.0.1.

«Плагин страдает от неаутентифицированной хранимой XSS и позволяет любому неаутентифицированному пользователю похитить конфиденциальную информацию или повысить привилегии на сайте под управлением WordPress, выполнив всего один HTTP-запрос», — сообщают специалисты Patchstack, обнаружившие проблему.

По их словам, CVE-2023-40000 возникает из-за недостаточной очистки пользовательского ввода и экранирования вывода. Основная причина кроется в функции update_cdn_status(), и сообщается, что уязвимость можно эксплуатировать в установках с настройками по умолчанию.