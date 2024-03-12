Разработчики криптовалютного кошелька Leather сообщают, что в Apple App Store обнаружена фальшивая версия их кошелька. Пострадавшие от фейка пользователи говорят, что приложение похитило их цифровые активы.

На прошлой неделе разработчики Leather предупредили сообщество о появлении поддельной версии своего кошелька в Apple App Store. Уточнялось, что на самом деле компания пока не предлагает приложение для iOS, и настоящий Leather можно загрузить только с официального сайта (leather.io).

Представители Leather советовали людям, вводившим секретную парольную фразу в поддельном приложении, немедленно перевести свою криптовалюту в новый кошелек. Ведь парольная фраза, скорее всего, была передана злоумышленникам, которые получали возможность похитить все средства.

Хотя компанию Apple уведомили о подделке больше недели назад, фальшивка от разработчика LetalComRu оставалась доступна в App Store на протяжении почти двух недель. Судя по сообщениям в социальных сетях, еще вчера пользователи продолжали терять деньги из-за фейка. И лишь сегодня Apple удалила подделку из магазина и закрыла ее разработчику доступ к Apple Developer Program.

Как отмечает издание Bleeping Computer, фиктивное приложение имело рейтинг 4,9 из 5,0, хотя большинство отзывов выглядело поддельными, поскольку в них использовались случайные и похожие имена, а текст был практически идентичен.

Поскольку App Store не предоставляет данных о количестве загрузок, неизвестно, сколько людей успело скачать фальшивку, ворующую криптовалюту.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай, невзирая на все меры безопасности Apple. К примеру, в феврале 2024 года в App Store обнаружили поддельную версию менеджера паролей LastPass. Судя по всему, приложение было фишинговым и предназначалось для кражи учетных данных пользователей.

Однако в случае с Leather, авторы фальшивого приложения не пытались имитировать оригинал, а воспользовались отсутствием настоящего iOS-приложения у компании.