Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в промышленных беспроводных преобразователях Moxa. Из-за бага атакующий мог получить полный доступ к оборудованию и вмешаться в технологический процесс.

Проблема, получившая идентификатор CVE-2024-1220 (BDU:2024-01811) получила оценку 8,2 балла по шкале CVSS. Уязвимость была выявлена в преобразователях NPort W2150a и W2250a.

Эти устройства позволяют подключать к локальной сети Wi-Fi промышленные контроллеры, счетчики и датчики. Беспроводной доступ необходим для контроля за оборудованием, расположенным, например, на движущихся объектах (контейнеры, лифты, роботы) или в агрессивных средах (химическое и металлургическое производство).

Владимир Разов, специалист группы анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies, сообщил, что неавторизованные злоумышленники могли выполнить произвольный код получить полный доступ к устройству, находясь в одной сети с уязвимым преобразователем Moxa NPort W2150a или W2250a.

«Для этого было бы достаточно одного специального запроса. Контролируя преобразователи, злоумышленник смог бы отправлять команды на подключенные промышленные контроллеры и другое оборудование, что было бы чревато нарушением или изменением технологического процесса», — рассказал Разов.

Производителя проинформировали об угрозе в рамках политики ответственного разглашения, и в настоящее время Moxa уже выпустила обновление ПО для своих устройств.