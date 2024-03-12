Специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники использовали опенсорсный эмулятор QEMU для туннелирования. Изученная атака была нацелена на неназванную «крупную компанию».

В своем отчете исследователи отмечают, что сейчас существует довольно множество утилит, которые позволяют организовать сетевой туннель между двумя системами. Некоторые работают напрямую, другие используют промежуточный сервер (что позволяет злоумышленникам скрыть IP-адрес их сервера). Чаще других злоумышленники использовали ngrok и FRP, а суммарно подобные утилиты встречались в 10% атак.

В силу частых злоупотреблений со стороны хакеров, инструменты мониторинга и ИБ-специалисты давно относятся к этим инструментам с подозрением. Поэтому злоумышленники ищут другие способы решения проблемы.

Так, во время работы над инцидентом в неназванной крупной компании, исследователи обнаружили нетипичную активность злоумышленников. Анализ артефактов показал, что в ходе атаки они разместили в этой системе и использовали:

утилиту для сканирования сети Angry IP Scanner;

программу mimikatz, которая предназначена для извлечения паролей, хеш-сумм паролей и билетов Kerberos из памяти ОС, а также проведения различных атак на Active Directory;

программу для эмуляции аппаратного обеспечения различных платформ QEMU.

С первыми двумя программами все было очевидно, а вот использование QEMU вызвало у исследователей вопросы, потому что было неясно, злоумышленникам вдруг потребовалась среда виртуализации.

Оказалось, что в данном случае QEMU использовался как инструмент для создания сетевых туннелей, который вряд ли вызовет какие-то подозрения (даже если это означает отказ от шифрования трафика). Кроме того, QEMU предоставляет хакерам уникальные возможности, включая эмуляцию широкого спектра аппаратных и виртуальных сетей, позволяя вредоносной активности смешиваться с обычным трафиком виртуализации и соединять сегментированные части сети.

В изученной атаке хакеры постарались оставить как можно меньше следов, выделив виртуальной машине всего 1 МБ оперативной памяти, что значительно снижало вероятность ее обнаружения из-за потребления ресурсов.

При этом конфигурация виртуальной машины, запущенной без использования LiveCD и образа диска, включала следующие параметры:

-m 1M : задает размер оперативной памяти, выделяемой для виртуальной машины, который в данном случае составляет 1 мегабайт (что очень мало для большинства операционных систем);

: задает размер оперативной памяти, выделяемой для виртуальной машины, который в данном случае составляет 1 мегабайт (что очень мало для большинства операционных систем); -netdev user,id=lan,restrict=off : создает виртуальный сетевой интерфейс с именем lan и типом user, который позволяет виртуальной машине общаться с внешним миром через сетевой стек хоста. Опция restrict=off означает, что нет ограничений на подключения входящих и исходящих соединений;

: создает виртуальный сетевой интерфейс с именем lan и типом user, который позволяет виртуальной машине общаться с внешним миром через сетевой стек хоста. Опция restrict=off означает, что нет ограничений на подключения входящих и исходящих соединений; -netdev socket,id=sock,connect=<IP>:443 : создает сетевой интерфейс типа socket с именем sock, который позволяет подключиться к удаленному серверу по указанному IP-адресу и порту 443;

: создает сетевой интерфейс типа socket с именем sock, который позволяет подключиться к удаленному серверу по указанному IP-адресу и порту 443; -netdev hubport,id=port-lan,hubid=0,netdev=lan : добавляет порт к виртуальному хабу (с hubid=0), который связан с виртуальным сетевым интерфейсом lan;

: добавляет порт к виртуальному хабу (с hubid=0), который связан с виртуальным сетевым интерфейсом lan; -netdev hubport,id=port-sock,hubid=0,netdev=sock : аналогично предыдущему добавляет еще один порт к тому же виртуальному хабу, связанный с виртуальным сетевым интерфейсом sock;

: аналогично предыдущему добавляет еще один порт к тому же виртуальному хабу, связанный с виртуальным сетевым интерфейсом sock; -nographic: запускает QEMU без графического интерфейса, используя консоль для вывода.

Выяснилось, что QEMU позволяет создать сетевое соединение между виртуальными машинами: опция -netdev используется для создания сетевых устройств (backend), которые затем могут быть подключены к виртуальным машинам. Каждое сетевое устройство (а их много) определяется своим типом и может иметь дополнительные параметры.

В итоге, используя QEMU, злоумышленники создали сетевой туннель от целевого внутреннего хоста, не имеющего доступа в интернет, к хосту с доступом в интернет, который, в свою очередь, подключался к облачному серверу хакеров, где была установлена виртуальная машина с Kali Linux.